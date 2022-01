Explosión de casos de Covid-19: afirman que se están empezando a regular las internaciones

Ante el acelerado incremento en la cantidad de contagios de coronavirus, el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Guillermo Chiappero, afirmó que se están "empezando a regular las internaciones" para "liberar camas" y así tenerlas disponibles en caso de que se requiera la asistencia de un paciente con Covid-19.

"Estamos preocupados porque poco a poco se están comenzando a ocupar las camas. Esta explosión de casos de alguna manera está impactando en las internaciones generales y en terapia intensiva", sostuvo el especialista.

Según informó NA, Chiappero explicó que se están "empezando a regular las internaciones" ante la posibilidad de que se necesite la asistencia del sistema de salud para el tratamiento de personas contagiadas con el virus Sars-Cov-2. Y agregó: "Estamos poniendo en marcha nuevamente los planes de contingencia, porque necesitamos liberar camas de terapia intensiva para tenerlas disponibles en caso de que se requiera la asistencia de un paciente con Covid-19".

En relación al impacto de la vacunación en la reducción de las formas graves de coronavirus, el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva indicó que "al 13 de diciembre el 61% de los pacientes internados en terapia intensiva no tenían vacunación completa, es decir que no tenían ninguna o sólo una dosis". "No nos vamos a cansar de aconsejar que la población debe estar vacunada", concluyó el experto.

De acuerdo a la información oficial publicada por el Ministerio de Salud, actualmente hay 1.680 pacientes con coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva: a nivel nacional, la ocupación de las camas de adultos en UTI para todas las patologías, tanto en el sector público como privado, asciende al 37,8%, mientras que en el AMBA ese número llega al 38,8%.

Cuándo será el pico de casos, según experto

Este martes, en la Argentina se registraron 81.210 casos de Covid-19, récord desde que empezó la pandemia. Sin embargo, el número todavía podría incrementarse en las próximas semanas. El médico Luis Cámera, uno de los asesores del Gobierno Nacional a raíz de la pandemia, estimó este martes que el pico de contagios de coronavirus en la Argentina se dará "hacia fines de enero y luego empezarán a descender" los casos.

En declaraciones a la radio marplatense LU6, Cámera hizo referencia al aumento de casos y las largas filas para testearse. En este sentido, señaló que es necesario "prepararse porque esto es sólo el principio, el pico máximo en la Argentina lo tendremos probablemente en la ultima semana de este mes, en unos 20 días y luego empezaremos a descender".

En ese sentido, dijo "como le va a Córdoba le irá al resto y ustedes (Mar del Plata) vienen un poquito más atrasados. Primero se ubica Córdoba, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, tercero está el Gran Buenos Aires y luego vienen los centros turísticos que acaban de recibir una invasión de turistas que su gran mayoría son del AMBA".

"Las localidades turísticas acaban de recibir hace cuatro o cinco días un aluvión de veraneantes que muchos de ellos están con el virus", indicó el experto.

Luis Cámera aseguró que la variante Ómicron provoca un cuadro como "un resfrío bien fuerte"

Al hacer referencia a la situación de los centros marplatenses de testeos en los que se observan filas de hasta cinco cuadras, el profesional consideró que "no van a aguantar, porque una cosa es en CABA y el conurbano y otra cosa en los centros turísticos, en localidades mas pequeñas, donde habrá problemas porque se quedarán sin recursos".

Acerca de si la variante Omicron provoca un cuadro más leve que la Delta, el médico sostuvo que esta afirmación es cierta, aunque es mucho más contagiosa. "Es como un resfrío bien fuerte, por así decirlo, con dolor del cuerpo, catarro, cefalea, cansancio pero pasajero sobre todo en los vacunados", afirmó.

"Ahora, en los no vacunados ya las cosas no son tan simples, por eso es importante que estén vacunados y tener completo el esquema de vacunación", agregó.

El experto advirtió que para los no vacunados "las cosas ya no son tan simples"

Al referirse sobre el dato que dio la provincia de Buenos Aires sobre que el 80% de los que están en terapia son personas no vacunadas, Cámera sostuvo "es imperativo que la gente se vacune, para pasar la enfermedad como leve, tranquila, totalmente tolerable. Es muy distinto a pasarla en terapia intensiva, la diferencia es muy grande", afirmó.

En este sentido, "uno sale de terapia intensiva, y el coronavirus te deja con secuelas, no es una enfermedad que te recuperas fácil".

Por ultimo, recomendó a "tomar conciencia y vacunarse" y al mismo tiempo sostuvo que "debemos continuar con las medidas de prevención, hay que seguir con el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de mano y el uso del alcohol en gel".