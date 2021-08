Exigen con "hielo" que el ICE libere a inmigrantes detenidos

Nueva York, 22 ago (EFE News).- Miembros del Movimiento Cosecha arrojaron hoy lunes "hielo" (ice, en inglés) en la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Buffalo (Nueva York) en protesta por la separación de familias y para exigir la liberación de Marvin Peña.

Peña fue detenido hace 18 meses en la cárcel de Essex, en Nueva Jersey y, después de que ese condado anunciara que no continuaría su relación con el ICE, fue trasladado a Buffalo. Otros detenidos en esa cárcel, ubicada en la ciudad de Newark, fueron enviados a Buffalo y a diferentes centros de detención en otros estados.

Su padre Antonio fue detenido antes y deportado a México.

En abril pasado el titular del Ejecutivo de Essex, Joseph DiVincenzo, informó que el condado decidió poner fin al contrato con el ICE porque habían llegado a un acuerdo "más lucrativo" para albergar a los presos del vecino condado de Union, también en Nueva Jersey, en la cárcel de Newark.

Esa relación de 13 años, que produjo millones de dólares por el encarcelamiento de inmigrantes mientras esperaban sus audiencias en la corte, llegó a su fin el pasado 17 de agosto.

En un comunicado, Noemí, madre de Peña, aseguró que ha "estado sufriendo y peleando" para que su hijo sea liberado. "Tengo muchos problemas de salud y necesito con urgencia una cirugía".

"Estoy sola con mi hija de cinco años, Yaritza", dijo al recordar que su esposo fue deportado hace unos meses. "No quiero que mi familia sea separada otra vez. Solo cuento con mi hijo ahora", afirmó en el comunicado.

Mientras el grupo de activistas continuaba la protesta fuera de la oficina del ICE, Peña realizó una llamada en la que dijo que su madre necesita de su ayuda.

"No puedo ser deportado. Sé que he cometido errores pero eso no me define. Mi madre ha batallado con problemas económicos desde mi encarcelación y está sola con mi hermana. Necesito cuidar de ella después de su cirugía. Mi madre y hermana me necesitan", indicó.

De acuerdo con el Movimiento Cosecha, el ICE denegó el pedido de excarcelación de Peña.

Luego de intensas luchas de grupos proinmigrantes, el estado de Nueva Jersey puso fin el pasado viernes a su relación con el ICE luego de que el gobernador Phil Murphy firma el proyecto de ley que prohíbe renovar o ampliar contratos con esa agencia, o suscribir nuevos.

"Mientras celebramos la nueva ley que prohíbe los futuros contratos de detención del ICE, seguimos pidiendo la liberación de las personas detenidas por el ICE y separadas de sus familias en este momento", indicó hoy en un comunicado Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de Inmigrantes.

Recordó que Noemí Peña todavía está luchando para que su hijo sea liberado. "Ella abogó para que este proyecto se convirtiera en ley porque fue testigo de la injusticia de la detención de inmigrantes en su propia familia", destacó Torres.

"Hacemos un llamado al ICE y a los funcionarios federales electos para que devuelvan a Marvin a su familia y a su comunidad de inmediato", afirmó.

(c) Agencia EFE