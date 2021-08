Exclusiva: Así fue la boda de Tanya Charry y Sebastián Jiménez. ¡Vivan los novios!

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Hace dos años Tanya Charry no creía en el amor. "Estaba decepcionada", confiesa la colombiana, quien tras divorciarse perdió la esperanza de encontrar una nueva ilusión. "Siempre soñé con un hombre que fuera el líder, que llevara la relación. Siempre quise a un hombre que me dijera: 'Esto está bien o está mal, o lo podemos hacer así'. Buscaba una persona que fuera muy familiar".

Dicho lo propio, sus amigos Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez se convirtieron en cupidos de la reportera de El gordo y la flaca (Univision) y le presentaron al caballero de sus sueños, quien además poseía muchas otras cualidades. "Un día, ya acostada en la cama, recibo un mensaje de Armando que [decía]: 'Te quiero presentar a un tipazo y Gloria y yo pensamos que podrían hacer buena pareja'", recuerda Charry, quien a partir de ese momento empezó a recibir mensajes directos de un desconocido a través de su Instagram. "Veo un mensaje de alguien que me decía que teníamos amigos en común que nos han dicho que nosotros debíamos conocernos".

Y así fue, tras intercambiar mensajitos, que Charry decidió cenar en un lujoso restaurante con el productor inglés Sebastián Jiménez. "Desde ese día nunca nos volvimos a separar", dice orgullosa Charry. "Es un hombre con muchos valores".

Por ello, frente a amigos y familiares Charry le dio el "sí" a Jiménez esta noche. "Armando y Gloria [fueron] mis padrinos", dice la periodista, quien se siente satisfecha de que su madre que padece Alzheimer la acompañó al igual que la familia de Jiménez que viajó desde Inglaterra. "Ha sido muy bonito [toda la organización]".

De la familia, detalles de la decoración, el menú, el vestido y la gran sorpresa de la noche Charry compartió todo en exclusiva con People en Español. ¡Vivan los novios!

Andres Beligoy/@beligoyproductions

"Siempre soñé con un hombre que fuera el líder, que llevara la relación. Siempre quise a un hombre que me dijera: 'Esto está bien o está mal, o lo podemos hacer así'"

Continuar leyendo la historia

—Tanya charry

¿Cómo empezó esta historia de amor con Sebastián?

Yo estaba decepcionada, me empecé a querer a mí misma, estaba muy enfocada en el ejercicio. Este será mi segundo matrimonio, entonces yo dije: 'Vamos a a dejárselo a la vida' y dejé de buscar [al hombre perfecto]. La gente dice que cuando uno deja de buscar las cosas aparecen. Llegó un momento en que me empecé a sentir bien conmigo sin necesidad de tener a alguien más. Ya no estaba en la búsqueda del amor, ya no me angustiaba si llegaba el sábado y yo no tenía un date. Entonces Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi, siempre me decía: 'Te voy a conseguir un mexicanazo para que te ajuste las riendas'. Un día, ya acostada en la cama, recibo un mensaje de Armando que tenía que hablar conmigo; me mandó un mensaje que [decía]: 'Te quiero presentar a un tipazo y Gloria y yo pensamos que podrían hacer buena pareja'. Y en ese momento empecé a ver los mensajes directos de Instagram y veo un mensaje de alguien que me decía que teníamos amigos en común que nos han dicho que nosotros debíamos conocernos. Y me puse a ver la cuenta de él. Y cuando veo su cuenta, veo una foto de él con Armando y Gloria. Llamé a Armando y me dijo que le contestara. A Armando lo conocí en Costa Rica mucho antes de que se casara con Gloria. Sabemos dividir cuando somos artistas, amigos o reporteros.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Sebastián empezó a tener contacto conmigo hace dos años; ya después de los mensajes Sebastián me invitó a cenar. Llegamos y pasó una cosa muy bonita: desde el momento en que lo conocí hubo un clic inmediato. Hablamos delicioso esa noche y tanto así que el restaurante en el que estábamos siempre lo cierran a las 10:30 de la noche y estábamos conversando, y el mánager del lugar nos dijo: 'Disculpen, esto nunca lo hacemos así, pero lo que pasa a las 12:30 de la noche [es que] la alarma se activa'. Y nosotros: '¿Qué, qué?'. Estábamos tan entrados en la conversación que no nos dimos cuenta [de la hora].

"No estaba en la búsqueda del amor, ya no me angustiaba si llegaba el sábado y yo no tenía un date. Entonces Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi, siempre me decía: 'Te voy a conseguir un mexicanazo para que te ajuste las riendas'".

—tanya charry

Desde ese día nunca nos volvimos a separar. Hablábamos horas por teléfono. Y el primer beso nos lo dimos saliendo de un concierto de Jennifer López en Miami. A la semana de conocernos nos dimos el primer beso, y después me dijo: 'Yo sé que esto es una locura, pero quiero que conozcas a mi familia'. Yo pensaba que era demasiado rápido pero me fui a Inglaterra; fueron cuatro días. Conocí a su familia y fueron un encanto. Cuando regresamos ya no estábamos saliendo, ya éramos novios.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Le dije a Armando: 'Este es el mejor hombre en la vida. Es lo mejor que haz hecho en tu vida, presentarme a este hombre'. Me dijo: 'Ustedes se van a casar, estoy seguro ustedes se van a casar'. Yo ya hasta les he dicho a mis amigas [solteras en Miami] que vayan a pedir el milagro a la iglesia de St. Hugh.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

¿Cuáles fueron las cualidades que hicieron enamorarte de Sebastián?

Siempre soñé con un hombre que fuera el líder, que llevara la relación. No quería a un hombre que yo estuviera arriando. Siempre quise a un hombre que me dijera: 'Esto está bien o está mal, o lo podemos hacer así'. Buscaba una persona que fuera muy familiar y él lo es. Cuando vi el buen padre que era, que siempre estaba pendiente de su hija —su mamá murió cuando tenía 6 años— él tiene una nana pero le gusta cocinarle a su hija, atender a su hija. Es un hombre con muchos valores.

Además desde el principio me trataba como una princesa, era muy atento, muy especial. Me di cuenta que no solo lo hacía conmigo, sino que lo hacía con toda la gente. Siempre trataba bien a todas las personas, era muy servicial.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

"Desde el principio [Sebastián] me trataba como una princesa, era muy atento, muy especial. Me di cuenta que no solo lo hacía conmigo, sino que lo hacía con toda la gente. Siempre trataba bien a todas las personas, era muy servicial"

—Tanya Charry

¿Cómo ha sido la convivencia con la hija de Sebastián?

Gracias a Dios bastante bien. Tú sabes que eso es muy complicado y Zoe perdió a su mamá cuando ella tenía 6 años. La única persona que tenía era a su papá y yo tenía mucho miedo de llegar a la vida de ella y que ella me rechazara. Pero gracias a Dios fue muy linda conmigo; yo traté de hacerle entender que iba a ser su amiga y que no llegaba a robarle el amor de su papá. Que no pensara que yo iba a ser más importante que ella. [Le dije:] 'Tú eres lo más importante en la vida de tu papá. Yo voy a ser su esposa pero tú eres lo más importante en su vida'. Tiene sus momentos de celos, como es normal, pero en términos generales todo ha ido muy bien.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

"Zoe [la hija de Sebastián] perdió a su mamá cuando ella tenía 6 años. La única persona que tenía era a su papá y yo tenía mucho miedo de llegar a la vida de ella y que ella me rechazara. Pero gracias a Dios fue muy linda conmigo"

—Tanya charry

Andres Beligoy/@beligoyproductions

¿Cómo fue cuando te dio el anillo?

Cuando él me dijo no me lo esperaba todavía. Fue el día que cumplimos un año; me dio el anillo y lo hizo en el show [de El gordo...]. Ese día yo lo empecé a molestar, de que teníamos que celebrar, y él me decía que no por la pandemia —y era porque ya tenía su plan hecho. Yo no me enteré de nada, a mí lo único que me dijo la productora era que me pusiera bien bonita. Me puse bonita y cuando veo a ese hombre que viene con el anillo, yo no podía hablar. Me quedé sin habla.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

¿Cómo organizaste tu boda?

Ha sido muy bonito. Él me dio el anillo en julio [del 2020] y empezamos a organizar todo.

¿Cuéntanos de tu vestido?

Son dos vestidos Óscar de la Renta. Lo primero que hice fue buscar el vestido. Empecé a buscarlo en Miami. Zoe me acompañó a buscar el vestido. Cuando fui a Los Ángeles lo busqué ahí; me probaba tres vestidos al día. Y después cuando estaba en la tienda y me muestran uno, dije: 'Este es el vestido, me fascina, me encanta la cola, es como me lo imaginaba'. Luego vi el otro que también es Óscar de la Renta pero no es tan pomposo. Cuando ya lo escogí me dio mucho sentimiento porque me hubiera encantado que mi mamá me ayudara a escogerlo. Cuando me lo probé la señorita me dijo que tenía que dejar de hacer sentadillas y pesas porque me estaba apretando un poquito. En la tercera prueba ya me dijo que me pusiera a comer porque me quedaba grande (risas). El otro también lo tuve que arreglar porque me quedó grande.

Zoe siempre quiso que tuviera un vestido de princesa, pero [son] vestidos corte de sirena. Y Sebastián me [vio] ya vestida en la iglesia.

"Zoe simpre quiso que tuviera un vestido de princesa"

—tanya charry

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Tu mamá estuvo en ese momento tan importante…

Mi mamá tiene Alzheimer, pero [estuvo] aquí conmigo. Lo que me duele mucho es que mis hermanos no pudieron viajar para llegar el día de hoy por visado. Nosotros somos muy unidos. Sebastián me dijo que si cancelábamos la boda y la cambiábamos de día para que mis hermanos estuvieran presentes. Pero dije: '¿Sabes? Aún tengo a mi madre, quiero que ella esté presente. Uno nunca sabe qué pueda pasar'. Hablé con mis hermanos y la iglesia tiene un servicio streaming y ellos [estuvieron] conectados.

Mi madre ha sido lo más importante en nuestra vida. Ella luchó mucho para sacarnos adelante a mí y a mis hermanos. Ella no podía faltar en este día.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

"Mi mamá tiene Alzheimer, pero [estuvo] aquí conmigo. Lo que me duele mucho es que mis hermanos no pudieron viajar para llegar el día de hoy por visado. Somos muy unidos"

—tanya charry

¿Pero sí contaron con la familia de Sebastián?

Sí, de hecho, ellos hicieron la cuarentena en otro país. Era requisito antes de llegar aquí, llegaron [esta semana].

Los preparativos…

Desde que [Sebastián] me dio el anillo, desde Los Ángeles empezamos a planear todo. Hay muchos detalles. Sebastián y yo estuvimos involucrados en cada detalle. En el menú, en todo. Siempre había querido casarme en esa iglesia [St. Hugh Catholic Church, en Miami]. Franz es mi maquillista. Lo conozco desde hace muchos años, él me maquillaba desde La tijera, y claro Armando y Gloria [fueron] mis padrinos.

Te casaste en medio de esta pandemia, ¿cuáles fueron las precauciones que siguieron?

Hay muchos protocolos. En la iglesia, por ejemplo, en el espacio entre los invitados [se dejó] una línea vacía. Las familias pudieron sentarse juntas, pero con una línea entre ellos. Y los que [quisieron usaron] máscaras. En el hotel se dejaron separaciones suficientes entre los invitados, pensando en el momento de la cena sobre todo.

"Mi canción preferida siempre ha sido la canción de Sin bandera "Que me alcance la vida"

—Tanya charry

La primera canción…

Mi canción preferida siempre ha sido la canción de Sin bandera "Que me alcance la vida" y esto nadie lo sabe, pero le pedí a Noel Schajris si la cantaba en vivo y él me dijo que claro que sí, que ese sería mi regalo de bodas. Cuando estábamos bailando la gente [pensó] que se escuchaba la canción solamente, pero había un piano y Noel salió a cantarla. Esa es una sorpresa preparada. También cantó Silvestre Dangond.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

¿Cuándo se van de luna de miel?

Sebas tiene preparada una sorpresa y no sé a dónde iremos, seguramente será playa porque amo la playa y me relajo mucho ahí.

¿Te cambiarás el apellido?

Aún no sé si me cambiaré el apellido. Charry todo el mundo lo conoce, pero puede ser que sea Charry Jiménez (risas).