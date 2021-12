¿Evaluás invertir en una franquicia en 2022?: estos son los rubros que mejor funcionan en Argentina

El impacto de la pandemia, a comienzos del 2020, supuso un duro golpe para la economía en general. En ese contexto, si bien no fueron la excepción, los comercios que operan con el sistema de franquicias soportaron mejor la crisis que los "tradicionales".

Así lo indicó en su momento la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), quien destacó que hasta septiembre del 2020 "se registró el cierre del 15% de los comercios que operan con el sistema de franquicias, el impacto fue mucho menor al del comercio minorista en general, que registró el cierre del 22% de los negocios".

Otro relevamiento de la AAMF, arrojó que durante el primer semestre del 2021 se abrieron "casi 2.200 nuevos puntos de venta proyectado a nivel nacional". "En cuanto a la actividad o volumen de ventas, se registró un recupero del 42% en promedio entre los encuestados, con un 66% en servicios de capacitación, 55% en Textil y moda, 40% en gastronomía y sólo 25% en comercios especializados", señalaron desde la entidad.

"El sector ratificó en el 2021 una mejor resistencia frente a la pandemia. Muchas veces, en época de crisis, la franquicia sale mejor parada que el cuentapropismo. Se debe al trabajo en redes, la sinergia que implica trabajar en conjunto (una empresa con muchos locales, versus una empresa que tiene su propio local): por ejemplo, en cuanto a todo tipo de negociación con proveedores, cómo reducir los costos, cómo buscar moverse creativamente para generar nuevas oportunidades. Hay una eficiencia distinta cuando trabajás en red, que es la esencia de una franquicia", analizó a iProfesional Santiago Salcedo, director de Centrofranchising, una consultora especializada en desarrollo, representación y comercialización de franquicias.

"En ese sentido, el 2021, que arrancó como continuidad de pandemia y se fue abriendo en forma paulatina, fue ‘menos peor’ que para aquellos que no estaban dentro del sistema de franquicias", agregó Salcedo.

Los formatos que mejor funcionaron

El esparcimiento y la gastronomía creció durante la segunda mitad de este año

El 2021 podría ser considerado como el año de la transición, de la salida de la pandemia hacia la nueva normalidad. En ese escenario, se pueden analizar qué tipo de comercios o rubros fueron los que mejor funcionaron y proyectar qué puede ocurrir durante el 2022.

"Este año tuvo una estacionalidad muy marcada, porque estuvo marcado por los cambios en las restricciones. Veníamos con la pandemia, cuando el retail había subido, todos los negocios de consumo masivo relacionados con los alimentos y productos de primera necesidad habían crecido, porque la gente estaba en sus casas, como también decoración, muebles y demás. Hubo algunos rubros que se beneficiaron con la pandemia, como el comercio electrónico o logística", señaló por su parte Pablo Cappa, director de Lepus Consultora en Franquicias.

"En la pospandemia, la gente tuvo la necesidad de salir. Y se dio un rebrote de la actividad física: el segundo semestre de este año, todo lo relacionado con salidas, placer (como puede ser una gastronomía en restaurantes), entretenimiento. Entonces, todo lo relacionado con cervecerías, hamburgueserías, lo que implica salida, reunión, se observan indicadores sectoriales de mucha actividad", remarcó Cappa.

El cambio en los hábitos de consumo que generó la salida de la parte más férrea de la pandemia, obligó también a las empresas y sus franquiciados a cambiar el foco del negocio. "Las famosas 'dark kitchen', que habían crecido con el delivery, ya no están tan en auge, porque la gente hoy prefiere salir", señaló Cappa, quien repasó otros rubros que crecieron sobre todo a partir del segundo semestre de este año: "Todo lo vinculado a placer también incluye vestimenta, barberías, estética. Cuidado personal. La indumentaria había caído desde el 2015, y hoy está repuntando un montón. Y esperamos que el 2022 continúe así, porque comprarse ropa también es placer".

Más allá del rubro específico del comercio, otra tendencia que dejó la pandemia es que, ante la incertidumbre, los inversores optaron por modelos de negocios más "livianos". Así lo explicó Salcedo: "La pandemia dio una visión de tratar de ir paso a paso con la medición de la rentabilidad. Las inversiones que son muy grandes, tal vez hoy en el corto plazo pueden permitir facturar. Pero la predisposición a hacer una gran inversión, ante una incertidumbre que todavía existe, claramente afecta al inversor o del interesado en montar un negocio. Esa incertidumbre implica un mayor análisis de cuánto invertir".

"La mayoría de nuestros clientes, durante la pandemia, pero incluso en esta etapa de mayores aperturas, están trabajando en formatos más 'livianos'. Lo que se buscan son estructuras más livianas en dos sentidos: en inversión y en operación o funcionamiento", señaló Salcedo.

Qué esperar del 2022 y consejos

Centros de estética y rubros vinculados a la actividad física, se perfilan como oportunidades en 2022

Al analizar qué rubros o sectores pueden traccionar la actividad durante el próximo año, Cappa sostuvo: "El 2022 va a ser un año centrado en la persona. Todo lo que tenga que ver con el placer, la estética, el cuidado de las personas, va a funcionar. También hay que tener en cuenta la saturación de la oferta".

En ese sentido, Cappa remarcó que, así como las franquicias soportaron mejor la crisis, también podrán crecer más rápido en la salida de la pandemia: "En todos los escenarios, una red de franquicias bien consolidada, funciona mejor. Un franquiciado puede tener una agencia publicitaria que solo no lo podría pagar. El paraguas del nombre es imposible tenerlo de un día para otro. Redes sociales con muchos seguidores. Los acuerdos con proveedores para mejorar los precios y tener mejores márgenes. Lo que es capacitación. Y el valor de la información, información de mercado. Realmente, una franquicia bien constituida le otorga muchos beneficios a un franquiciado".

Por su parte, Salcedo sostuvo que lo que ocurrió durante estos dos años, dejó "un aprendizaje para lo que viene": "En su momento, durante la pandemia, se emparcharon estructuras ya existentes. Lo que se va a ver más marcado el año que viene es que seguramente va a empezar formatos más concebidos para esto, para estructuras más livianas. En el 2020, se emparcharon muchos negocios. En el 2021, ya se vio un mix de 'parche' y planificación. Y seguramente en el 2022 se verán nacimientos de nuevos formatos, más híbridos, de funcionamiento comercial".

Por otra parte, a modo de consejo para posibles inversores en franquicias, Salcedo remarcó: "Hay analizar muy bien dos cosas: primero, saber que los negocios que eran exitosos previo a la pandemia, no necesariamente van a ser exitosos después; porque hubo cambios de mercado. Y segundo, tener cuidado al momento de elegir una franquicia de un modelo tan innovador que le falta probarse. O, por lo menos, saber que es un riesgo".

"También, creo que es un momento muy bueno para un inversor para ver cómo funcionaron las marcas, en su respuesta y en su capacidad de asistencia, en la crisis. Dicen que cuando uno mejor puede ver cómo está preparada una marca, es cuando atraviesa una crisis, no cuando está de moda", concluyó el director de Centrofranchising.

Perfil del inversor y monto "mínimo"

Por la coyuntura, signada por la incertidumbre a nivel global, el perfil de los inversores que apuestan por estos negocios mutó en el último tiempo. Así, prevalecieron aquellas personas con "experiencia" en el sistema por sobre quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios.

"Desde hace varios años, de la mano de la maduración del sistema de franquicias, hay una mayor cantidad de gente que opera una franquicia familiarmente", contó Salcedo, quien explicó: "Lo que hemos visto recientemente, es que las mismas empresas de franquicias ven con más agrado a gente que tenga experiencia. Y desde el lado de la demanda, aquel que todavía no se metió en un negocio y no hizo esta experiencia, lejos de ver oportunidades, vio temores en este contexto. Pero quien tiene experiencia, quien conoce cómo afrontar los vaivenes, no sólo de la pandemia sino de la economía en general, se animó a abrir locales aprovechando oportunidades del mercado".

En cuanto al monto que hay que invertir, los valores son de lo más variado y depende lógicamente de la marca. "Hay franquicias que se pueden entrar desde los u$s30.000", señaló Cappa, quien concluyó: "Una inversión de este tipo también implica trabajar. Hay que entender que las franquicias no son una inversión pasiva; es muy rentable, tiene recuperos acelerados, pero implica un trabajo. Y la gestión mejora todos los indicadores".