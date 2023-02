Eva, hija de Cristiano y Georgina, una 'mini-influencer' que posa así en el desierto

En el 38º cumpleaños de Cristiano Ronaldo, la familia al completo aprovechó para disfrutar de un día en el desierto junto a su grupo de amigos. Ya vimos la foto tan romántica que publicó el jugador portugués junto a Georgina Rodríguez, pero ahora la modelo española ha mostrado más imágenes de la celebración. "Un maravilloso día" es el título que la novia de Cristiano ha elegido para compatir con sus más de 45,9 millones de seguidores la sesión de fotos que se hizo en las dunas.

Su look no podía ser más Georgina, combinando una llamativa blusa de seda con plumas en las mangas de color azul, vaqueros ajustados, calcetines blancos y zapatillas deportivas. Además, la modelo llevaba gafas de sol, sus joyas más espectaculares y unos pendientes de aro, además de la pelena recogida con una cinta y su bolso de Christian Dior (que tiene un precio que ronda los 2.700 euros). "No se puede ser más divina", "Estás increíble" o "Reina del desierto", son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores.

En este posado le acompañaron también sus hijos, Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo y Alana Martina. Tan solo faltaba la pequeña Bella Esmeralda, a la que seguramente dentro de poco empezaremos a ver junto al resto de sus hermanos en estos posados tan divertidos y entrañables.

Cada uno posó ante la cámara con su estilo, pero no hemos podido evitar fijarnos en Eva, que a sus cinco años ya parece una influencer en potencia. La hija de Cristiano y Georgina se mostró de lo más simpática, haciendo la señal de victoria con su mano derecha mientras sujetaba el bolso de Dior de su madre. Hasta su postura, colocando una pierna doblada hacia dentro, parece que se la ha copiado a su madre, que sabe que es un truco infalible para estilizar la figura.

Eva, con la melena recogida en una coleta, llevaba un total-look de Nike, combinando una camiseta de manga corta de color rosa con unos pantalones de chándal de color naranja. Al igual que sus hermanos, iba descalza, con unos calcetines de color blanco a juego con su madre.

Georgina siempre ha dicho que sus hijas son muy diferentes y que mientras que Alana es más dicharachera y artista, Eva "es más reservada, es mucho más sensible y muy apegada a mí". Parece que la niña ha heredado la pasión de su madre por la moda y no es la primera vez que la vemos usando alguno de sus carísimos accesorios. El pasado mes de diciembre, Eva cogió prestado del armario de Georgina un pañuelo de seda de Louis Vuitton cuyo precio es de 395 euros.

La novia del futbolista Cristiano Ronaldo adora la moda y, por eso, le gusta llevar a sus hijas con las últimas tendencias, con prendas y accesorios de lo más llamativos. Tanto a Eva como Alana les encanta también vestirse de princesas y en muchas ocasiones las hemos visto bailando sus canciones favoritas con mucho desparpajo, como si estuvieran en un videoclip.

Una celebración diferente

Este cumpleaños ha sido muy especial para Cristiano Ronaldo ya que es el primero que celebra en su nuevo hogar tras fichar por el Al-Nassr. "Solo vivimos una vez, pero, si lo hacemos bien, una vez es suficiente", es la frase que publicó el jugador portugués, al que vimos posando así de cariñoso con Georgina. "Felices días al amor de mi vida. Enamorada de ti y de lo que somos juntos. x6 Bendiciones", escribió la modelo haciendo referencia a la bonita familia que han formado.

En esta fecha tan señalada, Cristiano estuvo además acompañado de su inseparable pandilla de amigos: el periodista Edu Aguirre y su mujer, Julia MM Salmeán; José Semedo y Miguel Paixão, dos de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, y Ricardo Regufe, su mano derecha. Junto a ellos posó en esta foto que se hicieron mientras celebraban su cumpleaños en el desierto.

