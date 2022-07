Eugenia Osborne nos cuenta cómo ve a su hermana Claudia como mamá

Eugenia Osborne está pletórica y no es para menos. A la hija de Bertín Osborne y la recordada Sandra Domecq se le cae la baba con su nueva sobrina, Micaela, que nació el pasado 30 de junio. "Es muy buena, es tranquila, llora cuando tiene que llorar y nada más", ha afirmado feliz la orgullosa tía, que estuvo al lado de su hermana Claudia en un día tan especial para la familia: "Me pilló en Madrid y ya cuando estaba a punto de nacer me fui al hospital y estuve toda la tarde ahí con ella, con la niña y con José". La influencer, que asitió a la presentación de los nuevos modelos de gafas de sol de la firma Sunglass Hut, no ha podido ocultar su inmensa alegría a la hora de hablar de su nueva sobrina y ha explicado cómo se desenvuelve Claudia como mamá primeriza y la reacción de su padre al conocer a su nieta más pequeña.

Claudia Osborne se convertía en madre por primera vez el pasado jueves de la pequeña Micaela, fruto de su matrimonio con el empresario José Entrecanales. "Todo perfecto, natural, todo perfecto y ella está estúpenda y la niña todavía mejor", ha explicado Eugenia al preugntarle por su hermana y su sobrina. "Es una madraza, se le está dando fenomenal, parece que ha nacido con el libro aprendido, su madre parece que ha tenido a la niña con toda la lección aprendida, está muy desenvuelta y muy segura de sí misma", ha dicho orgullosa de su hermana pequeña tras dar la bienvenida a su primera hija. Eso sí, de parecidos, tal y como ella misma asegura, aún es pronto para hablar: "No lo sé, cada día veo un parecido diferente pero irá poco a poco cambiando, cada día ha ido cambiando muchísimo".

La llegada de Micaela a la familia ha sido una gran alegría tras un año un poco revuelto después de anunciar tanto la separación de Bertín y Fabiola Martínez, como la de Eugenia de Juan Melgalejo. Pero todos hacen piña y más ahora con la llegada de un nuevo bebé. El abuelo fue uno de los primeros en conocer a Micaela y su hija ha desvelado que no pudo reprimir la emoción. "Cuando vio a la niña... bueno, mi hermana la cogió y le dijo "toma" y estaba emocionado, estaba como un niño en la mañana de Reyes, le saqué cincuenta fotos, estaba encantado". Poco después Fabiola se acercaba también al hospital para visitar a Claudia. "Lo he dicho siempre y ella también, lo pensamos todas, eso no va a cambiar, ella es familia pase lo que pase", ha afirmado sobre la relación tan cercana que mantienen con la exmujer de su padre. "Fabiola era muy grande, en todos los sentidos era maravillosa, entonces, bueno, han cambiado la relación que tenían y se siguen llevando fenomenal y se quieren mucho y ya está, igual que se llevaba con mi madre, otro tipo de relación pero muy buena", ha añadido. Sobre si tiene ganas de ver al presentador, cantante y empresario de nuevo enamorado, Eugenia es rotunda: "Yo lo quiero ver feliz, si es con alguien con alguien y sino solo, pero lo quiero ver feliz".

Aunque descarta volver a repetir la experiencia de la maternidad -cabe recordar que tiene tres hijos, Juan, Sandra y Tristán-, Eugenia Osborne está encantada de tener un nuevo bebé al que mimar. "Como tía soy la ogro de las tías, soy la más estricta, la que echa las broncas, la que les grita "el codo quítalo de la mesa, ponte derecho, no te pelees, como hagas esto te castigo, y castigo" soy la más estricta pero luego soy a la que más quieren porque soy divertida en otros aspectos", ha desvelado. Sus hijos ya han podido conocer a su nueva prima y, a juzgar por las palabras de Eugenia están igual de ilusionados que todos. "Ayer la pudieron conocer mis niños, Sandrita es la única que la pudo coger y estaba emocionada, yo le preguntaba "¿te pesa? " y ella decía "no, no" no hacía nada más que mirándola y sonreir, el mayor enfadado porque no la pudo coger", ha afirmado durante la fiesta del verano de Sunglass Hut en el hotel Bless de Madrid.

Con las vacaciones estivales ya cerca, la hija de Sandra Domecq no se plantea otro plan que no sea descansar en su casa de Jerez (Cádiz) con sus hijos y, a poder ser, con su sobrina cerca. "Yo estoy bien, este verano me voy a Jerez y ahí me quedo, me meto en mi casita con mis niños y a relajarme", ha asegurado la influencer, que anució su separación de Juan Melgalejo hace un año tras catorcer años de matrimonio. En su retiro gaditano suele coincidir toda la familia y, aunque este año está difícil lo van a intentar para poder pasar tiempo juntos. "Lo vamos a intentar pero es complicado porque cada una tiene ya su veraneo organizado, pero yo al menos cuando esté Claudia, yo es que ahora estoy centrada en que quiero estar con mi sobrina y la quiero coger en brazos todo el rato, así que haré lo posible por coincidir con ella, Alejandra tiene sus planes también, sus niños son mayores, es diferente ya", ha explicado.

