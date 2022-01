Eternals es la película más exitosa de Marvel en Disney Plus durante su debut

Aunque todos siguen emocionados por Spider-Man: Sin Camino A Casa (92%) y el Spiderverse, una película está triunfando en Disney Plus como no pudo triunfar en cines, se trata de Eternals (58%), dirigida por Chloé Zhao e inspirada en los cómics de Jack Kirby . El filme contó con las actuaciones de grandes estrellas de Hollywood como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden y Kit Harington, pero no fue bien recibida por la crítica; hasta la fecha es la producción de Marvel Studios con más baja calificación de la crítica.

Muchos fans la vieron cuando salió en el cine, y otros esperaron hasta que estuviera disponible en streaming, mientras que otros que la vieron en el cine, quisieron repetir la experiencia en su televisión cuando estuviera disponible en streaming. Pero haya sido como haya sido, los fans han convertido a Eternals en la película más exitosa en su debut.

De acuerdo con Samba TV, Eternals fue vista en 2 millones de casas en sus primeros cinco días (vía Discussing Film); actualmente sigue en el puesto 1 del top 10 de lo más visto de Disney Plus, seguida de Encanto (98%) en el segundo lugar y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (95%) en el tercero. Esperemos que este éxito en streaming, haga que los ejecutivos aprueben más proyectos que incluyan a los Eternos.

El cómic original de Eternals está inspirado en la teoría de los astronautas ancestrales, que dice que la Tierra fue visitada por seres extraterrestres en el pasado y que estos influyeron en la historia de la humanidad. En la obra original los Celestiales son seres gigantes en cuerpos parecidos a robots, y fueron llamados por los incas "los dioses del espacio". En la adaptación de Marvel Studios, sin embargo, hay cambios significativos, como que los Celestiales son mucho más grandes, algunos del tamaño de planetas enteros, como Arishem, el Juez, que en los cómics no era el líder.

A pesar de no ser fiel a la obra de Jack Kirby, la cinta fue disfrutada por muchos fans de los cómics; si bien en la taquilla se quedó corta (en gran medida por la pandemia de Covid-19), en Disney Plus ha tenido la segunda oportunidad que necesitaba, y los fanáticos han demostrado su genuino intereses. ¿Qué pasará en el futuro? Aún no lo sabemos. Según rumores, hay una serie de Eros (Harry Styles) en desarrollo, aunque no hay más detalles al respecto.

Una secuela fue planteada al final de la primera entrega, ya que tres de los Eternos más importantes fueron llevados por Arishem para ser juzgados por haber matado a Tiamut, el Celestial que iba a nacer con la destrucción de la Tierra.

El Universo Cinematográfico de Marvel ha logrado conquistar a su público en gran medida por su variedad, y Eternals es una prueba de ello, ya que combina la ciencia ficción con el romance y las epopeyas históricas clásicas de Hollywood. El que se trate de una propuesta tan diferente a las anteriores películas de la franquicia, puede haber influido en la recepción negativa que tuvo, pero lo más importante es que forma parte de un universo más grande, y en algún punto la historia de estos superhéroes debe conectarse con la línea temporal que conocimos hace casi 13 años en Iron Man - El Hombre de Hierro (93%).

