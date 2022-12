La estrategia de emisión de ‘Para toda la vida’ es para que sus seguidores se vuelvan locos

Sheila Martori y Jesús Vázquez en la presentación de 'Para Toda La Vida' el 01 de diciembre de 2022 en Madrid, España. (Foto de Borja B. Hojas/Getty Images)

El lunes de la pasada semana se estrenó en Telecinco un nuevo formato llamado Para toda la vida, una adaptación de The Bachellorette en el que una joven exitosa de 26 años buscaba pareja entre un nutrido grupo de hombres, dispuestos a conquistar su amor. Jesús Vázquez se encuentra al frente de esta nueva aventura televisiva, que no está dejando grandes datos de audiencia. Y no me extraña, después dela estrategia de emisión que llevaron a cabo anoche, que despistaría hasta al seguidor más fiel.

Para toda la vida se emite a las 22:50 horas, y acaba alrededor de la una de la madrugada. Así se hizo en su primera noche, y también este 19 de diciembre. El pasado lunes tuvo como telonero uno de los resúmenes de Pesadilla en El Paraíso, el reality que presentan Carlos Sobera y Lara Álvarez, y que este jueves elige a su ganador. Por ello ya han dejado de emitir resúmenes y última hora de todo lo que sucede en la granja, quizá para condensar los contenidos de su última gala, o quizá porque los granjeros ya han salido de las instalaciones, como sucede con Supervivientes, y había un hueco que rellenar ahí.

Era alrededor de las 21:50 horas cuando Telecinco comenzó a emitir un bloque importante dedicado entonces a Para toda la vida, donde nos ofrecieron un resumen que condensaba todo lo que se vivió en la entrega anterior. Volvimos a ver a Sheila Martori, la protagonista del dating show, y cómo se estaba relacionando con sus pretendientes. Y cómo entre estos ya había las primeras rivalidades y discrepancias, pues todos, en teoría, beben los vientos por esta joven que estudió arquitectura, que en la actualidad se está formando en un máster de interiorismo y, además, está a punto de sacar su propia línea de joyas.

Era fácil entender el por qué de este resumen. Para toda la vida: The Bachellorette no tuvo un estreno que fuese precisamente épico. Marcó un 8,7% de cuota de pantalla, con una media de 843.000 espectadores. Necesitaban como agua de mayo que la gente quisiera ver el devenir sentimental de esta mujer, pues sabemos de sobra que Telecinco no pasaba precisamente por una buena etapa en lo que se refiere a sus audiencias.

Así, estaban poniéndonos el pastel en la boca para continuar viendo Telecinco y descubrir todo lo que sucedió a continuación, pero fue solo una ilusión. Porque a las 22:00 horas se empezó a emitir un refrito de Got Talent, que se tituló Camino a la final, y que nos instaba a ver la gala de esta noche, cuando se decide a su nuevo ganador. Nada nuevo bajo el sol, la verdad, aunque funcionó mejor que Pesadilla en El Paraíso el lunes previo. El reality de granjeros firmó un 6,4%, con 928.000 seguidores, y Got Talent subió (ligeramente) hasta el 6,7% con 983.000 fieles de media.

💘 @paratodalav #ParaTodaLaVida2 logró 635.000 espectadores de media y el 6.9% de cuota de pantalla.



➡️ El programa reunió 2.592.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA)#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/6ebb0Yvwue — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 20, 2022

Una subida que no fue suficiente para que Para toda la vida arrancase de verdad entre los espectadores, una vez inició el segundo capítulo a las 22:58 (más tarde de lo prometido). De hecho, el programa se ha hundido hasta límites que jamás habríamos sospechado. Según los datos de Kantar ofrecidos por consultoras de audiencias, el segundo programa de The Bachellorette se quedó con un 6,9% de cuota de pantalla y una media de 635.000 espectadores, cediendo así 1,9 puntos y 209.000 respecto al estreno. La cosa es más grave si rascamos en esos datos: representa el peor prime time de Telecinco en toda su historia, y provocó que la media del día fuese el lunes histórico de la cadena en temporada regular (sin contar festivos ni el mes de agosto).

Ahora nos falta comprobar cuál va a ser el siguiente paso de la Mediaset con este dating show, pero está claro que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas. El resumen previo a Got Talent, que invitaba al espectador a seguir en Telecinco casi una hora más tarde, y retrasar aún más la emisión no jugó a su favor. Pero no tiene futuro en la noche del lunes. Si se ha despeñado así con dos entregas, la de la tercera, en el mismo día y horario, y con Navidad de por medio, no se pinta mucho más optimista.

