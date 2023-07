¡Al estilo Marvel! Mattel creará su propio universo cinematográfico

El mundo parece haberse teñido de rosa últimamente, y esto no es casualidad, el éxito de la película “Barbie” es indiscutible, lo que ha abierto la posibilidad para crear otras películas inspiradas en los juguetes de Mattel.

“La línea de productos de Barbie es una marca muy amplia. Además de la figura principal de Barbie, tiene familia, tiene muchos elementos en su universo, es un universo muy rico, es una marca muy amplia y muy elástica, en términos de oportunidades”, mencionó el director ejecutivo Ynon Kreiz, de la compañía Mattel.

Tras el gran éxito de la película, ya tienen varios proyectos en puerta, los cuales fueron anunciados el pasado miércoles 26 de julio. Con docenas de juguetes para niños en su lista de películas, 14 propiedades de Mattel están en desarrollo activo, incluyendo Barney, Polly Pocket y Thomas and Friends.

Robbie Brenner, quien es el productor detrás de todos los proyectos cinematográficos de Mattel, incluyendo “Barbie” mencionó que la próxima película a estrenar es Barney, y asegura que con esta cinta se buscará hablar de "identidad y encontrar a quién amas, será más adulta”.

Barney tendrá temas que buscan llegar al público que creció con él, por lo que el mensaje principal estará dirigido a quienes hoy día ya son adultos.

Por otra parte, también habló sobre el proyecto de Hot wheels, del cual J.J. Abrams está a cargo.

“Mira cualquier película de JJ Abrams, todas sus películas tienen una historia y personajes increíbles. Eso era algo que era importante para él, hacer una película que no solo sea divertida y emocionante, sino que tenga emociones reales y mucho en juego" agregó Brenner.

La propuesta de Mattel, aunque arriesgada, resulta interesante, y permite explorar un sinfín de oportunidades a través de personajes y juguetes que marcaron a generaciones completas.

