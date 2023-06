Escuelas de Kansas retiran libros y alumna les desafía a quitar la biblia

Las escuelas de Kansas vivieron un momento un tanto polémico. Sin una revisión formal, la junta escolar de Gardner Edgerton rechazó el lunes la solicitud de una estudiante y acordó mantener la Biblia en los estantes de la biblioteca.

En este año escolar, el distrito del Condado de Johnson retiró siete libros de la biblioteca en respuesta a las quejas de una madre por contenido inapropiado. Así que Elizabeth Fiedler –una abierta oponente a las prohibiciones de libros que se graduó de Gardner Edgerton High School el mes pasado– presentó su propia denuncia.

Fiedler emitió una petición satírica para que el distrito prohibiera la Biblia en las estanterías de la biblioteca. Su queja dice así: “Temo que se adoctrine a los niños para que sigan el peligroso ejemplo de algunos de estos pasajes o se corrompa su inocencia”.

¿Por qué importa?

La junta escolar de Gardner Edgerton rechazó una solicitud para prohibir la Biblia en la biblioteca escolar y decidió mantenerla en los estantes sin revisarla formalmente. Esta decisión generó controversia y críticas por parte de algunos miembros de la junta y la comunidad.

Durante el año escolar, el distrito retiró siete libros de la biblioteca en respuesta a las quejas de una madre sobre su contenido inapropiado. Esto ha llevado a un debate sobre la censura de libros y la aplicación inconsistente de las políticas del distrito.

Existe una tendencia conservadora a nivel nacional en la que algunos padres y legisladores republicanos se oponen a la inclusión de libros con personajes LGBTQ o temas raciales en las bibliotecas escolares. Esta controversia refleja esa tendencia más amplia y ha llevado a demandas y amenazas de recortar las ayudas estatales a las bibliotecas públicas en algunos casos.

Fiedler dijo a The Star que “si estamos desafiando activamente y retirando libros sobre la base de material inapropiado, entonces todos los libros deben ser retirados, incluso si están de acuerdo con su ideología”.

Durante la reunión de la junta directiva del mes pasado, Fiedler dijo que la Biblia tiene contenido explícitamente violento y sexual, que son los motivos de otros cuestionamientos de libros.

Pero dejó claro: “Nunca he creído, ni creeré, que los libros con solo un par de cosas ligeramente inapropiadas deban ser impugnados. La Biblia debe estar en las escuelas, al igual que todos los demás libros”.

“Debemos dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para analizar cualquier obra o libro que lean. Nadie debería usar sus creencias religiosas para cuestionar o moldear la educación de ningún alumno”.

El mes pasado, el superintendente Brian Huff dijo en la reunión que el distrito seguiría su política y revisaría la Biblia, como ha hecho con otros libros cuestionados. Dijo que la revisión comenzaría en otoño y que “nos comprometemos a seguir el proceso tal y como está establecido”.

Pero durante la reunión del lunes, la junta escolar votó 6-1 para mantener la Biblia sin revisarla, como parte de la agenda de consentimiento regular. Katie Williams, miembro de la junta, pidió que se discutiera el asunto, pero fue rechazada.

Falta de voluntad para el debate

“Estoy muy decepcionada con la junta escolar por haber decidido ignorar su propia política, que mantuvieron hasta que les molestó”, dijo Fiedler a The Star.

La junta también acordó retener otro libro cuestionado de la biblioteca, aprobando la recomendación de un comité.

Al final de la reunión del lunes, Williams expresó su “decepción con esta junta por su falta de voluntad para mantener un debate abierto y transparente y por la aplicación incoherente” de la política de impugnación de libros.

“Como saben, no deseo retirar la Biblia de nuestras bibliotecas. Lo único que quiero es debatir si estamos abordando las preocupaciones de todas las partes interesadas de forma equitativa y coherente”, dijo Williams a sus compañeros de la junta.

Greg Chapman, miembro de la junta, replicó que “la persona que solicitó la revisión declaró públicamente que no quería que se retirara el libro. Solo quería dar un golpe de efecto”.

“No estoy en absoluto de acuerdo con su premisa, porque nada en la reseña de este libro en concreto se parecía a ninguna de las otras reseñas de libros ... Y no hay razón para sobrecargar a nuestro personal, sobrecargar a nuestra gente del comité, solo porque quieren que cambiemos lo que hacemos”.

Siete libros retirados

A lo largo de este año escolar, la madre de familia Carrie Schmidt ha cuestionado varios libros, argumentando que incluyen contenido sexual que equivale a pornografía, así como violencia y debates sobre autolesiones y abusos inapropiados para estudiantes.

En respuesta a sus quejas, el distrito retiró siete libros de las estanterías de la biblioteca. Tres pertenecen a una serie de la autora Mila Gray: “Come Back to Me”, “Stay With Me” y “Run Away With Me”. Las novelas, que tratan de romance, amor y pérdida, fueron comercializadas por la editorial como apropiadas para edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.

Otro libro retirado de la biblioteca fue “It Ends With Us”, de Colleen Hoover, una novela romántica sobre una joven que rompe el ciclo del maltrato doméstico. Y los otros tres títulos prohibidos pertenecen a la serie de fantasía superventas de Sarah J. Maas: “A Court of Mist and Fury”, “A Court of Silver Flames” y “Empire of Storms”.

Los administradores pidieron a un comité que revisara otros tres.

Enojo de otros padres

Mientras se retiraban los libros, la bibliotecaria de Gardner Edgerton High School, quien llevaba mucho tiempo en el centro, renunció el mes pasado. Y la situación ha enfurecido a varios padres y estudiantes, que creen que la queja de un padre no debe infringir su acceso a libros que profesionales capacitados de la biblioteca consideraron apropiados.

El lunes, la junta aprobó sin discusión la recomendación del comité de mantener uno de los libros impugnados, “Wintergirls”, de Laurie Halse Anderson, la historia de una niña que sufre una enfermedad mental y un trastorno alimentario.

A principios de esta primavera, la junta escolar siguió la recomendación del comité de mantener “Bait”, de Alex Sánchez, que cuenta la historia de un adolescente problemático que acaba en el tribunal de menores.

El pasado otoño, la junta escolar también acordó mantener “The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian”, que es lectura obligatoria para los alumnos de 10º curso. El libro se basa en las propias experiencias del autor Sherman Alexie y cuenta la historia de un dibujante en ciernes que crece en la reservación india de Spokane y luego se traslada a una preparatoria exclusivamente de blancos.

A continuación, el comité revisará “Tricks”, de Ellen Hopkins, sobre cinco adolescentes con problemas que caen en la prostitución.

A principios de esta primavera, algunos habitantes del Condado de Johnson recibieron un mensaje de texto masivo en el que se les instaba a ayudar a los padres de Gardner a “eliminar el contenido pornográfico y sexual de nuestras escuela!”. Incluía un enlace a una petición de Change.org iniciada por Schmidt.

Tendencia conservadora nacional

En otros distritos del área metropolitana de Kansas City y de todo el país se está produciendo una polémica similar, con un pequeño número de padres que intentan retirar varios libros de la biblioteca. Legisladores del Partido Republicano y grupos de padres conservadores han encabezado la oposición a las iniciativas de diversidad y libros de la biblioteca, la mayoría de los cuales tienen personajes LGBTQ o temas raciales. Esto ha dado lugar a varias demandas y a que los legisladores de Missouri amenacen con recortar las ayudas estatales a las bibliotecas públicas.

Este año, los republicanos de la Cámara de Representantes de Missouri intentaron sin éxito recortar del presupuesto estatal la totalidad de los $4.5 millones en ayudas estatales que las bibliotecas iban a recibir el año próximo como represalia por una demanda contra una ley estatal aprobada el año pasado que prohíbe el material sexualmente explícito en las escuelas.

La nueva norma del secretario de Estado de Missouri, Jay Ashcroft, que regula las bibliotecas, entró en vigor a finales del mes pasado y amenaza con retirar el financiamiento estatal a las bibliotecas públicas por proporcionar a los menores libros considerados pornográficos u obscenos.

El distrito escolar de Lee’s Summit se gastó casi $19,000 en revisar la primera mitad de los 90 libros cuestionados este año por un pequeño grupo que pretendía prohibir el material de las bibliotecas. El distrito decidió mantener los 52 libros revisados a partir de abril.

En resumen, el tema de la censura de libros y la inclusión de contenidos controvertidos en las bibliotecas escolares refleja tensiones ideológicas y plantea importantes debates sobre la libertad de expresión y la educación. La decisión de mantener la Biblia en la biblioteca sin revisión formal, mientras se retiran otros libros, ha generado críticas y destaca la necesidad de un enfoque equitativo y el desarrollo de habilidades de análisis crítico en los estudiantes.

