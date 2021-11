Tras el escándalo, Horacio Cabak habló de su presente sentimental y opinó sobre el WandaGate: “Hay mucho morbo ahí”

instagram.com/horaciocabak

Meses después de haber estado en la boca de la tormenta, Horacio Cabak reflexionó sobre el escándalo mediático que desató su momentánea separación de su esposa Verónica Soldato. Además, el exmodelo opinó sobre la situación que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi y se refirió a las acusaciones que realizó en su contra Sofía “Jujuy” Jiménez.

“Fue una situación por la que nunca pensé que iba a pasar. Empecé a ver cómo funcionaba todo a mi alrededor, cómo reaccionó gente que yo pensaba que me conocía, personas que yo esperaba que se cuidaran en lo que iban a decir, porque saben cómo soy. Y descubrí un mundo en el que hay otras reglas de juego”, le contó Cabak a Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina.

“ Este es un medio en el que todo se transforma en show y hay veces en las que sos noticia ”, explicó, en referencia al escándalo que lo tuvo como protagonista, luego de que su mujer le contara a Ángel De Brito que su marido le había sido infiel. “Fue muy incómodo, porque yo venía de estar internado. Acababan de darme el alta cuando pasó todo esto. Fue inesperado y, sobre todo, lo peor fue que se convirtió en un tema opinable en los medios”, afirmó.

En ese momento, Cabak decidió recurrir a la Justicia para que se deje de hablar en los medios sobre su crisis matrimonial. “Recurrí a la justicia porque consideré que se estaba invadiendo mi privacidad; nada más ni nada menos. Se estaba hablado sobre circunstancias y haciendo suposiciones sobre mi vida privada. Yo no cometí un delito en la calle. Era una cuestión de mi historia privada y se generó un gran debate, se me puso en tela de juicio, se me juzgó”, indicó el conductor de La jaula de la moda. Y agregó: “Además, yo tengo hijos menores. Entonces, sentí que tenía que protegerlos”.

Aquella decisión fue muy cuestionada por algunos de sus compañeros de Polémica en el bar. Su incomodidad cada vez que surgía el tema y su necesidad de guardar silencio determinaron su partida del ciclo producido por Gustavo Sofovich. “ Para mí era difícil estar en la mesa y me imagino que para ellos también lo era que yo estuviera ahí, con todo lo que estaba pasando alrededor. Son situaciones que son difíciles de manejar y depende desde dónde lo mires, te molestan cosas que al otro no ”, indicó, sin hacer referencia al productor, con el que se cruzó en las redes tras su salida del programa.

“En ese momento, yo sentía que no tenía nada que ocultar y no tenía ningún problema en dar la cara. Pero, al mismo tiempo, cada vez que yo lo hacía, se generaba un debate alrededor. A la distancia, creo que me hubiera convenido no hablar sobre nada”, se sinceró. Es que, a pesar de haber guardado silencio en su propio programa, Cabak sí se refirió al tema en PH: Podemos hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff.

El exmodelo contó, también, cómo está hoy su relación de pareja: “ Con mi mujer resolví lo que tenía que resolver. Hablé con ella y con las personas a las que tenía que explicarles lo que había pasado. A las semanas estábamos nuevamente juntos . Aprendimos de lo que pasó, obviamente. Empezamos a prestarle atención y a valorar cosas que antes pasábamos por alto. Tengo una familia maravillosa. Verónica es una gran mujer y una gran madre y tengo tres hijos a los que creamos y criamos entre los dos. Aprendimos y tiramos para adelante”.

Luego, el conductor no pudo evitar dar su opinión sobre otro de los escándalos del año: la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que la empresaria acusara a la China Suárez de haber tenido un affaire con su esposo. “Yo no sé cómo la están pasando Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Solo ellos saben lo que realmente pasó. Todo lo que pasa alrededor es una construcción. Hay mucho morbo. Cada uno de los componentes de este trío tiene una historia y un lugar muy particular. Es una historia con demasiados condimentos . No son tres desconocidos; es Wanda, con toda su historia previa a Mauro; es la China y todo lo que supuestamente pasó en sus relaciones anteriores... Son los tres personajes ideales para una ficción”, indicó.

Por último, Cabak respondió las acusaciones de Sofía “Jujuy” Jiménez, quien aseguró que fue maltratada por él cuando compartían la conducción de Informados de todo. “Me maltrataba delante de todos, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, afirmó la modelo en su momento. Meses después, se hizo viral un mensaje de audio en el que Cabak se refería a ella como “zorrita”.

“Las relaciones de trabajo muchas veces son especiales. Siempre intento que con mi equipo las cosas se den bien, que estén cómodos y tranquilos. Intento ayudar a mis compañeros. Hace 30 años que trabajo en esto y nunca tuve una crítica como la que ella me hizo”, indicó Cabak, sin hacer referencia al insulto que utilizó para referirse a ella.

Y continuó: “Solo tuvimos contacto en cámara; nunca tuvimos una reunión a solas. Hace mucho tiempo que, cuando trabajo con mujeres, no estoy nunca a solas con ellas. Si tengo que hablar algo con una productora o con alguna compañera de trabajo, lo hago en el piso. Es una decisión que tomé para evitar cualquier tipo de malentendidos. Evidentemente, ella no estaba cómoda con el trabajo”.