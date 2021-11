El mejor equipo que puede realizar un intercambio bomba por Russell Wilson

La actualidad de Seattle Seahawks volvió abrir la puerta para que ingresarán la danza de rumores sobre un posible intercambio por el quarterback estelar Russell Wilson y los analistas expertos de la NFL no dudaron en publicar el equipo que puede hacer la mejor oferta y realizar un intercambio bomba por el mariscal de campo.

En camino a tener dos picks en las 10 primeras selecciones del Draft 2022 más la posibilidad de agregar un jugador titular, Jonathan Jones, del portal CBS Sports (Deportes) afirmó que un equipo que tiene marca de cuatro victorias y siete derrotas hasta la Semana 12 de la NFL 2021 es el ideal para que Wilson salga de los Seahawks.

Antes que iniciara la temporada 2021 de la NFL, el agente de Russell Wilson filtró los cuatro equipos a los que iría el quarterback si salía de Seattle Seahawks. Sin embargo, el equipo que puede hacer la mejor oferta por el mariscal de campo no está entre esos destinos.

New York Giants tiene hasta la Semana 12 el pick 5 y 7 de la primera ronda del Draft 2022. Se empieza a formar el intercambio bomba por Wilson. Con las selecciones no sería suficiente y un jugador titular sería la última pieza para que los Seahawks intercambian a un Russell que no debe estar nada contento con la marca de 3 derrotas y 7 victorias del 2021.

New York Giants podría hacer un intercambio bomba por Russell Wilson

Tras temporadas en la NFL, Daniel Jones no da el paso adelante para ser un quarterback élite, por lo que New York Giants lo podría incluir en el intercambio bomba por Russell Wilson. ¿Dos picks de primera ronda del Draft 2022 y un quarterback titular serán suficientes?