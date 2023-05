Entrenador del PSG dice que decisión de suspender a Messi no fue suya, critica protestas de hinchas

PARÍS (Reuters) - El entrenador del París Saint Germain, Christophe Galtier, aseguró que no tuvo nada que ver con la decisión del club de suspender a Lionel Messi, al tiempo que criticó a los hinchas que organizaron protestas frente a la casa de Neymar.

Los medios franceses dijeron de que Messi fue suspendido durante dos semanas tras un viaje no autorizado a Arabia Saudita cuando se suponía que debía entrenar con su equipo tras la derrota por 3-1 en casa ante el Lorient en la Ligue 1 el domingo.

Messi ha recibido una oferta formal para unirse al club saudí Al-Hilal la próxima temporada, dijo a Reuters una fuente cercana al capitán de Argentina, en un momento en que parece descartarse la renovación de su contrato con el PSG.

"La directiva me informó a principios de semana de la decisión de suspender a Messi. Cuando me informaron, tuve la responsabilidad de no hacer comentarios al respecto", dijo Galtier en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Troyes.

"Soy empleado del club y esa es mi función (...) La decisión no tiene nada que ver conmigo. Se me informó de la decisión", afirmó. "La suspensión de Leo se ha sumado a los malos resultados, no podemos escudarnos en eso (...) No puedo decir que haya sido un periodo agradable. Hay un objetivo que alcanzar, los jugadores están trabajando duro. Estamos concentrados y comprometidos".

El PSG lidera la clasificación de la liga francesa, pero la derrota del pasado fin de semana ha reducido la ventaja sobre el segundo clasificado, el Olympique de Marsella, a cinco puntos a falta de cinco partidos para el final de la temporada.

El bajón de forma del PSG este año, sobre todo después de quedar eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final a principios de marzo, ha sido motivo de preocupación para los aficionados.

El equipo de Galtier estuvo invicto en todas las competiciones hasta diciembre, pero desde entonces ha perdido nueve partidos, y los aficionados han protestado esta semana frente a la casa de Neymar coreando que se marche.

El brasileño, operado del tobillo en marzo, estará de baja el resto de la temporada, pero Galtier no quiso pronunciarse sobre si el delantero seguirá en el club la próxima campaña.

El PSG condenó las acciones de los aficionados, mientras que Galtier dijo que es inaceptable que los seguidores protesten frente a la casa de un jugador.

"En cuanto a las protestas ante la casa de un jugador, hay que tener cuidado con eso. La vida privada debe seguir siendo privada", declaró. "Puedo entender el enfado, la decepción de nuestros aficionados. Pueden protestar en el campo de entrenamiento o en las oficinas del PSG o después de un partido en el Parque de los Príncipes. Pero no puedo aceptarlo en casa de nadie, ya sea Neymar o cualquier otro".

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)