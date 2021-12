Empleados de Apple organizan huelga en Vísperas de Navidad

Nochebuena aparentemente no ha sido una buena fecha para los empleados de Apple, así lo han hecho notar luego de que anunciaran que abandonarán el área de trabajo desde el 23 de diciembre y posteriormente iniciarían una huelga a partir del 24 de diciembre, invitando incluso a los usuarios no comprar productos de Apple.

Por medio de redes sociales, el colectivo de trabajadores Apple Together publicó un comunicado de prensa en el que afirmaron su malestar con las condiciones en las que tienen que trabajar, sobre todo estos días festivos de diciembre. En el comunicado, se expresó que los empleados "son Apple, pero merecen un lugar de trabajo respetuoso, tiempo de incapacitación por enfermedad pagado, protección contra el COVID-19 y cuidado de salud mental". Básicamente, se dio a entender que estos derechos no se están presentando en las oficinas y las tiendas de la compañía americana.

Calling all Apple workers and patrons!Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.Strike funds are available for participants: https://t.co/xYESzWc196.Don't cross the picket line.#AppleWalkout 🖤✊ pic.twitter.com/U9OexqTLv9— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021

Para demmostrar su molestia, el colectivo llamó a los trabajadores de Apple a dejar sus puestos de trabajo este 24 de diciembre a modo de protesta. A los clientes de la empresa se les pidió que "con su cartera, demanden que Apple realmente sea como la imagen que muestra", una compañía buena y transparente. También se pidió que no se realicen compras ni en persona ni en línea estos días festivos.

Generalmente, Apple intenta dar la imagen de que es una empresa que se preocupa enormemente por sus empleados, sus clientes y el medio ambiente. No obstante, esta acusación pública demuestra que en todos lados se cuecen habas, incluso en el hogar del iPhone.

¿Qué te parece esta noticia? ¡Déjanos tus comentarios!

Nota publicada originalmente en Qore

VIDEO RELACIONADO: Entrevista a Eréndira Ibarra, The Matrix Resurrections