El emotivo gesto de Lionel Messi con un hincha del Barcelona tras el recital de Coldplay que ilusionó a los españoles

Cada movimiento de Lionel Messi, en especial, en estas horas, es seguido bien de cerca por los hinchas del F.C. Barcelona. Expectantes por su futuro, todo puede ser tomado como una señal de su regreso a la tierra donde fue más feliz a nivel clubes. En ese sentido, el gesto que tuvo con un fanático culé alimenta la ilusión de una afición que no sabe de fair play financiero, ni números: solo quiere a su máximo ídolo con la camiseta blaugrana en su cuerpo.

Tras ganar la Ligue 1 con el PSG, Messi viajó raudamente a Barcelona, donde asistió al recital que dio Coldplay en el estadio Olímpico; casualmente, donde La Pulga disputó su primer partido como profesional, hace ya 20 años. La cuestión es que, luego del concierto, el capitán de la selección argentina se tomó un rato de su tiempo para firmarle la camiseta con su número y nombre a un hincha del Barsa que lo esperaba en la puerta del restaurante Feroz. Luego, el joven aficionado posó, orgulloso, con la remera autografiada.

El futbolista, de 35 años, fue al recital acompañado de su pareja, la influencer, modelo y empresaria, Antonela Roccuzzo, quien compartió imágenes del momento; una de ellas, junto a todos los integrantes de la banda inglesa. “Noche mágica”, escribió la rosarina, quien posó al lado de Chris Martin. Durante el recital, Leo recibió la ovación de los catalanes que, rápidamente, se percataron de su presencia en el estadio. Messi y Roccuzzo fueron al recital acompañados, entre otros, del jugador Cesc Fábregas, íntimo amigo del matrimonio argentino.

Mientras Messi disfrutaba del show musical, sus compañeros del PSG celebraban la Ligue 1 obtenida un día atrás, y de la cual, el deportista del año según Laureus tuvo gran responsabilidad en su conquista. Sin embargo, la tirante relación entre los aficionados, la institución y el jugador, hicieron que sus caminos se separaran una vez finalizado el torneo.

De hecho, el 10 de la selección hizo un escueto posteo alusivo al campeonato número 43 logrado en su carrera, marca que lo convirtió en el futbolista con más títulos de la historia. Lionel se limitó a publicar dos fotos del partido y el emoji de un trofeo.

Quizás, por estas horas, la única certeza que tenga Lionel es que no vestirá la camiseta del conjunto parisino. A poco más de un mes de la finalización de su contrato, el siete veces ganador del Balón de Oro pretende sellar su futuro lo antes posible. Su deseo, se sabe, es volver al Barcelona. No obstante, los caminos para su regreso no estarían tan allanados como suponía.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, el equipo catalán todavía no le presentó una oferta formal al jugador, debido a que no tiene resuelto su problema con La Liga. A la vez, indicó, cuenta, desde abril, con una oferta de 1200 millones de dólares por dos años con Al Hilal. En tanto, el vigente campeón del mundo con la selección argentina también tiene la posibilidad de jugar en el Inter de Miami, un proyecto, en principio, pensado para el final de sus días como futbolista.