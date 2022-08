El emotivo encuentro entre Celina Rucci y Lío Pecoraro, tras superar la leucemia: “Tenemos que estar felices”

De visita en el país, Celina Rucci pasó por el living de A la Barbarossa. Tras contar el episodio que protagonizó días atrás cuando le robaron la cartera en un bar porteño, la actriz vivió un momento súper emotivo cuando se encontró con Lío Pecoraro, quien al igual que ella fue diagnosticado con leucemia. “ Dijimos que íbamos a estar abrazados celebrando y acá estamos ”, dijo con una sonrisa mientras intentaba animar al periodista que rompió en llanto.

“Buenos días, qué lindo estar acá”, dijo Rucci al ser presentada en el matutino de Telefe. Y enseguida, su mirada se posó en el periodista de espectáculos, quien estaba completamente emocionado con su presencia. Tras guiñarle el ojo y extenderle su mano, la actriz habló del momento que vivió días atrás cuando fue asaltada en un bar.

“Me dieron la bienvenida. Desgraciadamente, como muchos, he sido víctima de la delincuencia. Llegué el jueves y esto fue el viernes a la mañana, uno se ríe para no llorar”, confesó mientras aseguró que fue “un momento duro”, sobre todo cuando vio el video. Si bien advirtió que lo material no importa, la exvedette hizo hincapié en la cantidad de trámites que tiene que hacer para recuperar sus documentos.

Sin embargo, minutos después, su atención nuevamente se posó en Pecoraro, quien no paraba de llorar en el otro sillón. “Me va a hacer llorar y no voy a llorar, eh”, dijo Rucci mientras Nancy Pazos hacía un repaso por la enfermedad que ambos padecieron y de la cual pudieron recuperarse con éxito. “Perdón, molesto mucho si le doy un abrazo porque no lo puedo ver así”, expresó la invitada mientras se cambiaba de lugar para abrazar a su amigo. “Tenemos que estar felices y contentos y sé que lloras de alegría, lo sé, lo sé, vamos”, lo alentó mientras el periodista la besaba .

Con voz quebrada, Pecoraro tomo la palabra para contar lo que significó Rucci en su recuperación. “Yo quiero decir que cuando a mí me pasó lo que me pasó, entre tantísima gente que se había comunicado, tenía un llamado insistente desde el exterior. Hasta que escucho ese mensaje que decía: ‘Lío, soy Celina, por ahí no me tenés agendada pero necesito hablar con vos’. Y era para contarme lo que nadie sabía (ni su propia familia) que ella estaba terminando de atravesar lo que yo empezaba a atravesar: una leucemia”, relató conmovido.

“Y me dijo desde el principio hasta el final todo lo que me iba a pasar. Y me dijo: ‘Mirá para adelante. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, es un proceso, vas a salir adelante, vamos a salir adelante’. Y acá estamos, porque lo pudimos hacer”, reveló mientras ella asentía con una sonrisa y lo tomaba de la mano. “Ella con una diferencia, gracias a Dios no necesitó el transplante, yo sí, y gracias a que mi hermana me donó su médula hoy estoy acá, estoy trabajando, volví a la vida y nos debemos este abrazo desde hace muchísimo tiempo”, expresó sin poder parar de llorar.

Lío Pecoraro y Celina Rucci

“ Sí y dijimos que iba a ser, que íbamos a estar abrazados, celebrando. Y acá estamos, compartiéndolo con toda la gente y dándole un mensaje de esperanza a todas las personas que están luchando en este momento ”, dijo Rucci al tiempo que destacaba la confidencialidad que el periodista mantuvo cuando le contó que padecía leucemia. “No saben para un periodista como él que yo le haya tirado esa bomba, y se lo guardó”, remarcó agradecida.

Minutos después, la actriz que está radicada en Nueva York recordó cómo fue enterarse del diagnóstico. “En ese momento, yo fui toda contenta a pasar unos meses con mi novio; estábamos viviendo una luna de miel y nos agarró la pandemia. Para nosotros fue hermoso porque pudimos estar más tiempo juntos, porque él trabaja mucho porque es un cirujano de columna muy importante. En un momento, él empieza a notar ciertas cosas (unos moretones, un sangradito de encías) que yo no les daba importancia porque me sentía súper bien. Ese mismo día, me manda a sacar sangre con un colega, yo fui toda pancha y cuando vuelvo aparece a las 4 de la tarde con los ojos llorosos diciendo: ‘Celi, te tenemos que internar’”, rememoró.

Tras asegurar que reaccionó con humor a la terrible noticia, Rucci advirtió que a diferencia de Pecoraro ella nunca investigó nada ni quiso saber qué le pasaba. “Más allá de googlear, yo estudié todo lo que me pasó. Mi médica del Hospital de Clínicas me decía: ‘sabés más que mis alumnos’, porque preguntaba qué iba a tomar, qué medicina, qué inyección”, contó mientras la invitada hacía hincapié en la importancia de donar sangre para los que están atravesando esta difícil enfermedad.