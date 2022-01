El emotivo bautismo de Benjamín, el hijo menor de Marcelo Gallardo

Instagram @claudiaaresok

Benjamín Gallardo nació el 24 julio de 2019. En marzo de 2020, el Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y desde entonces, los eventos y las reuniones de entre varias personas quedaron prohibidos. Con la compra de las vacunas contra el coronavirus, a pesar de que los casos de positividad siguen siendo altos (esta semana se superaron los 100 mil contagios en un día), los encuentros se flexibilizaron y permitieron que se realizaran actos que antes no se podían o habían quedado pendientes.

Algo de eso ocurrió con el bautismo del menor de los hijos de Marcelo Gallardo, quien con dos años y medio, fue esta semana bendecido en la parroquia natividad del señor de Rosario por el Padre Ignacio. Las imágenes del evento fueron compartidas en redes sociales por su organizadora, Claudia Ares, quien casualmente es la esposa del humorista Carna.

“Hoy fue un día muy especial. Fue el Bautismo de Benja, y estuvimos presentes en este evento soñado…Me encontraba en Mar del Plata yo… cuando un día llamo una gran amiga diciéndome que quería que le hiciera el Bautismo a Benja. Estuve desde su Baby Shower, primer y segundo añito…como no me iba a volver a Bs As para semejante momento? Gracias de corazón @ge.nmsb por confiar en mi una vez mas para estos momentos especiales…te quiero! Hermosa Familia que me abrió las puertas de su casa… Gracias a toda la familia Gallardo-LaRosa por permitirme ser parte de este momento tan especial. Me encanto sorprenderlos…gracias!!!”, escribió Ares en su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, anticipó que en los próximos días irá subiendo en sus redes más imágenes del particular decorado del evento. En tanto, Carna comentó: “Felicitaciones amor otro excelente trabajo para grandes amigos”.

"En estos días iré subiendo detalles únicos de una ambientación soñada" anticipó Claudia Ares





Por su lado, Geraldine La Rosa, madre del pequeño, publicó en sus redes sociales algunas de las más íntimas imágenes del acto religioso, así como videos de la fiesta posterior al evento. A su vez, aprovechó para agradecerle al párroco por oficiar de anfitrión de la ceremonia y a la iglesia.

Instagram @ge.nmsb





"Mi bautismo": el momento en que Benjamín Gallardo recibe la bendición por parte del Padre Ignacio (Instagram @ge.nmsb/)

Instagram @ge.nmsb





El Padre Ignacio bautizó a Benjamín Gallardo (Instagram @ge.nmsb/)

Benjamín es el cuarto hijo varón de Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa. Cuando nació en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, lo recibieron sus padres y sus hermanos, Nahuel (21), Matías (16) y Santino (13), con un enorme globo con la forma de la camiseta de River, el club que dirige y del que es ídolo absoluto su papá, el “Muñeco”, y en el que juegan al fútbol dos de sus tres hermanos.

La primera salida pública de Benja fue justamente al Monumental con solo 40 días de vida para presenciar el superclásico con Boca Juniors, que terminó empatado 1 a 1.