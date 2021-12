La emotiva reflexión de Viviana Canosa de cara al cierre de año: “Nunca tuve un compañero a la altura”

captura de video

Fin de año se encuentra a la vuelta de la esquina y la energía que porta el mes de diciembre invita a todos quienes lo transitan a reflexionar sobre su vida. Viviana Canosa no quedó afuera de la tendencia y, durante uno de sus últimos programas del 2021, se sinceró con la audiencia sobre uno de sus deseos más grandes.

La periodista de A24 comenzó su pase con Luis Novaresio con un aire relajado, completamente opuesto a la seriedad con la que transita su propio programa. Sin embargo, durante los minutos de charla con su colega y sus columnistas, la conductora aprovecha para sacar a relucir su lado más descontracturado. La transición entre Viviana con vos y Dicho esto del jueves fue diferente ya que es el último día en el que el periodista estará a la cabeza de su noticiero.

Viviana Canosa compartió un emotiva reflexión durante su último pase con Luis Novaresio (Foto: Captura de video)

Por eso, la conversación entre ambos comenzó con un dejo a nostalgia y a despedida encubierta, ya que -al parecer- ninguno de los dos quiso protagonizar un adiós demasiado meloso frente a los seguidores del canal. Pero, inevitablemente, los sentimientos estaban a flor de piel y Canosa terminó compartiendo una profunda reflexión sobre su realidad actual.

“Hoy me siento agradecida, tengo un ataque de agradecimiento a la vida, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo”, expresó dando inicio al pase. Y continuó, refiriéndose a la despedida de su compañero: “Me acabo de dar cuenta que siento el corazón gigante y me encanta decir gracias. Y también te quiero agradecer a vos por todo”. Rápidamente, la conversación se derivó a un debate sobre el equilibrio entre lo que uno da por los demás y lo que recibe a cambio.

Al parecer, esa temática tocó una fibra sensible en Viviana quien no tardó en vincularlo con su vida amorosa. “Yo creo que uno da y recibe por cualquier otro lado y no necesariamente a quien se lo da. Yo siento que a todas mis parejas les di todo lo que tenía y más. En compañerismo, en amor, en entrega. Y siento que nunca tuve un compañero a la altura de lo que yo di”, expresó, sincerándose por completo con Novaresio.

Viviana Canosa reveló que está en búsqueda de una conexión real con una pareja (instagram/)

Mostrando un aspecto vulnerable que no siempre deja ver, agregó: “El día que Dios me mande un compañero va a ser lo que todos los demás no aceptaron este va a decir: ‘Agarro todo’. Entonces yo siento que en la vida uno da porque está buenísimo, pero que nunca se sabe cómo te lo devuelve la vida. Eso es lo místico y maravilloso de la vida, no esperar”.

Asimismo, explicó que ama ser madre pero que al mismo tiempo siente frustración por no haber podido construir ese modelo de familia tradicional con el que siempre soñó. Finalizando su racha de emotivas reflexiones, manifestó: “Yo siento que hace mucho tiempo no estoy con alguien que yo sienta que su piel me conmueva profundamente. Del amor en serio. Y a los cincuenta años no sé como es”.

Viviana Canosa junto a Martina, su hija (instagram/)

Intentando compartirle un aire de aliento, Luis Novaresio la consoló diciendo que ella formó una gran familia con su hija Martina y sus dos mascotas que también la hacen vivir cosas maravillosas. Frente a esa declaración, Canosa se mostró totalmente de acuerdo.