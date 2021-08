La emoción de Carlos Retegui por la medalla de plata de las Leonas en Tokio 2020: “Jugar contra Holanda en el hockey femenino es como jugar contra Estados Unidos en la NBA”

Francois Nel

Belén Succi llora. Desconsolada. Sentada sobre una de las maderas del arco. Ese que defendió tantas veces, siempre con grandeza. Sus lágrimas resumen la desazón de todas las Leonas, que acariciaron la primera medalla dorada de su rica historia olímpica, pero volvieron a chocar contra Holanda, el rival de siempre. Al final, ganaron la medalla de plata en Tokio 2020.

El abrazo apretado de todo el plantel (de agradecimiento, de tristeza, de emoción, de despedidas) en un costado de la cancha es una postal de lo que se vivió en toda la competencia. En la que las Leonas lograron reponerse a un inicio complicado (derrota 0-3 ante Nueva Zelanda en el debut), avanzar a cuartos de final, golear con autoridad a Alemania y dejar en el camino a la sorprendente India para volver a una final olímpica.

“Estamos orgullosos de este equipo. Recontra humilde, perfil bajo, muy compañeras. Exponiendo los valores que nos enseñaron en nuestras casas y en nuestros clubes. Los egos quedaron en Buenos Aires para que el equipo esté siempre por encima de las individualidades. No hay ningún reproche. El equipo jugó a ganar, jugó muy bien, con una convicción enorme. Hay que felicitar a Holanda, un gran campeón. Hicimos un gran partido. Tengo gratitud por este grupo. Le dedico esta medalla al deporte argentino y a los que están trabajando día a día para controlar la pandemia en nuestro país. Las Leonas dieron lo mejor”; fueron las primeras palabras de un conmovido Carlos Retegui.

Luego, el tres veces finalista olímpico (plata con las Leonas en Londres 2012 y Tokio 2020 y oro con los Leones en Rio 2016) destacó: “No es nada fácil ser campeón olímpico. Toda la vida para estar acá, para meter el equipo acá. Y en este caso en muy pocos momentos del torneo fuimos dominados o superados. Con un equipo joven, con 13 debutantes olímpicas sub 19. Hay muchas chicas en Argentina que van a nutrir a las futuras Leonas. Jugar contra Holanda en el hockey femenino es como jugar contra Estados Unidos en la NBA. Son las mejores del mundo.”

Por último, se ilusionó con lo que pueda potenciar esta nueva final olímpica: “Ojala esto sirva para que los chicos en la Argentina se sumen cada vez más al deporte, sea el que sea. Sacar un pibe de la calle vale más que una medalla olímpica”

La Leonas consiguieron la medalla plateada

Delfina Merino, una de las mejores jugadoras del mundo, valoró: “Para nosotras esta medalla es de oro. Jugamos la final para ganarla, no pudimos. Pero estamos orgullosas. La pandemia alteró la preparación y vale muchísimo esta medalla. Fuimos de menor a mayor. Estamos muy felices.”

Noel Barrionuevo también compartió sus sensaciones: “Lucimos con mucho orgullo y mucho placer esta medalla. Estamos tristes porque queríamos ganar la final, pero felices porque tenemos esta medalla que vale mucho para el país. Esta medalla es para toda la gente del hockey, y para todo el pueblo argentino, que no dejó de alentarnos. Para el Mundial 2024 falta mucho, ahora hay que disfrutar este momento, luego vendrán las vacaciones y después veremos.”

Valentina Raposo, incredúla por todo lo que le pasó con apenas 18 años, ponderó: “Estoy super feliz, obviamente queríamos la de oro, pero esta no es menos. Estoy muy contenta. Antes de la final en la pieza empecé a caer y me emocioné muchísimo. No puedo creer lo que me pasó este año, y terminarlo así es una locura. En Salta se juntaron en mi club a verlo. No puedo creer toda la gente bancando desde distintos lugares. Mucha emoción. (llora) Gracias a toda la gente que me apoyó siempre. Formar parte de este equipo fue algo muy lindo”

Las Leonas cayeron ante Países Bajos

Agustina Gorzelany, una de las goleadoras del torneo, compartió su alegría: “La medalla es la gloria para todas nosotras. Esta medalla es para todo el país. Vamos Argentina carajo. Le agradezco a mi familia, a mi novio y a mi club, que estuvieron siempre, en las buenas y en las malas”