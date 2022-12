Los eliminados Rams dan paliza a Broncos

El corredor de los Rams de Los Ángeles Cam Akers anotando superando al cornerback de los Broncos de Denver Damarri Mathis en el encuentro del domingo 25 de diciembre del 2022. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong / Associated Press)

El domingo por la tarde, el mariscal Baker Mayfield llevó a los Rams a una victoria por 51-14 sobre los Broncos de Denver en el SoFi Stadium de Inglewood. Los Rams anotaron en todos sus nueve drives menos el último, cuando se hicieron con el balón en el suelo a falta de seis segundos para el final de la contienda y se arrodillaron. Fue la segunda vez bajo el mando del entrenador en jefe Sean McVay que los Rams no hicieron punt en un partido. Los Rams fueron eliminados de la lucha por los playoffs hace una semana.

Como lo hizo en su debut contra los Raiders de Las Vegas, Mayfield ayudó a llevar a los Rams a la victoria.

"Creo que jugó muy rápido. Me pareció que vio el campo de manera sobresaliente", dijo McVay.

Al final del juego, el linebacker de los Broncos Randy Gregory y el liniero ofensivo de los Rams Oday Aboushi no parecían tener el espíritu navideño: ambos equipos se reunieron para darse la mano después del partido, Aboushi parecía estar hablando con Gregory mientras caminaban hacia el ala cerrada de los Broncos Eric Tomlinson. No quedó claro qué se dijo, pero fue lo suficientemente contundente como para que Gregory golpeara a Aboushi en el casco. Aboushi devolvió el golpe y ambos jugadores tuvieron que ser retenidos para que el incidente no fuera más grande.

Los Chargers podrían clasificar este lunes

Los Chargers (8-6) pueden asegurar un lugar en los playoffs con una victoria el lunes (5 p.m., ESPN, ESPN Deportes) en Lucas Oil Stadium de Indianápolis ante los Colts (4-9-1). La posibilidad se presentó después de que Nueva Inglaterra y Las Vegas perdieron el sábado. Los Patriots cayeron en casa ante Cincinnati 22-18 y los Raiders cayeron en Pittsburgh 13-10.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.