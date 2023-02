El show del medio tiempo del Super Bowl y las ganancias no monetarias que le genera a los artistas

Rihanna será la anfitriona del show de medio tiempo en el Bowl LVII (Foto de: Anthony Behar/PA Images via Getty Images)

Año con año, el show del medio tiempo en un Super Bowl siempre ha generado grandes expectativas. El concierto principal para amenizar el encuentro se ha convertido en lo más importante dentro de lo menos importante. Los patrocinios y la música se combinan a la perfección para encontrar un atractivo espacio en un evento tan significativo que se da una vez al año. En muchas ocasiones, el mismo concierto del medio tiempo ha generado más especulaciones que el mismo partido.

Muchos podrán decir que el mejor Halftime Show de la historia fue el de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII, desde el Rose Bowl de Pasadena, California. O, el que dio Prince en la edición XLI. Cada año, la discusión viene a ocupar un sitio importante. Más allá de los equipos que pelean el campeonato, siempre salen listados de cuál fue la mejor o peor actuación del medio tiempo. Incluso, este espectáculo se ha colado hasta las apuestas, donde se pone a discusión con qué canción abrirá el concierto el artista en curso.

Sin embargo, la presentación no tiene ninguna remuneración monetaria a los cantantes que hacen su acto por 15 minutos, la NFL no realiza ningún pago por aparición. Y sí, es algo que muchos desconocen. Más allá de una cifra monetaria que pudieran dar, la NFL ofrece una vitrina perfecta para que los artífices puedan crecer en varios aspectos. Casi de forma indirecta, la organización más importante del futbol americano les da un impulso importante a sus animadores. Pero, ¿Por qué los artistas aceptan participar si no reciben dinero a cambio?

En realidad, todo parece una paradoja. Los famosos participantes son quienes terminan poniendo millones de dólares de su propio bolsillo para sus presentaciones. En la última década, Pepsi había sido el patrocinador habitual del espectáculo de medio tiempo, sin embargo, el contrato de la refresquera con la NFL se venció, a pesar de que la marca aún patrocina el evento en general. Apple fue la empresa encargada de entrar como el nuevo promotor del concierto, con un acuerdo de 250 millones de dólares por los próximos cinco años. Aún con un fuerte pago anual, los artistas no reciben sus honorarios.

Dentro de lo presupuestado de cada año, los animadores reciben para su producción entre 10 y 15 millones de dólares, pero ese mismo monto cubre el pago de entre 2 mil y 3 mil trabajadores a tiempo parcial, además de lo que conlleva el diseño del escenario, seguridad, bailarines y marketing, de acuerdo con la información del investigador Joe Pompliano.

Dentro de las cifras manejadas por Pompliano, The Weeknd, que estuvo presente en el Super Bowl del 2021 y Dr. Dree que estuvo a cargo de animar la final del año pasado, gastaron alrededor de 7 millones de dólares en personal para su propio espectáculo. Todos lo hacen sin importar la cantidad que deban desembolsar, al final del día, ellos reciben lo más importante para seguir generando ganancias: exposición.

El Super Bowl, año con año reúne alrededor de 200 millones de espectadores en todo el mundo. Además de los que solo sintonizan el medio tiempo y la cantidad de reproducciones que obtienen a través de plataformas, como YouTube. Desde hace un tiempo se sabe que los espacios publicitarios dentro del partido –que son bastantes– pagan cifras millonarias para obtener comerciales de 30 segundos durante el juego. Eso se traduce a que el show del medio tiempo es un comercial de 15 minutos para los artistas y reciben el espacio de manera gratuita y así su rentabilidad se incrementa después de su participación en el evento de la NFL.

El mismo Pompliano señaló, mediante su cuenta de Twitter, los datos que respaldan los beneficios que obtienen los artistas. Justin Timberlake, después de aparecer en la edición LII registró un aumento del 534% en las ventas de música. Dicho sea de paso, es considerado como una de las peores actuaciones en este escenario. Travis Scott, que participó en conjunto con Maroon 5 en el 2019, subió su tarifa de actuación de 500 mil a un millón de dólares por actuación.

Por otra parte, las redes sociales también juegan un papel importante en cuanto a la exhibición de los artistas. Shakira y Jennifer López consiguieron, en conjunto, cerca de los 3 millones de seguidores en Instagram y Twitter después de amenizar el Super Bowl LIV. Del mismo modo, los artistas realizan su participación casi al mismo tiempo que sus giras. Basta con decir que su actuación del Super Bowl es una prueba de lo que pueden ofrecer en un concierto en forma. The Weeknd vendió 1 millón de entradas para sus conciertos que iniciaron una semana después de su presencia en el Super Bowl 55. Y los Rolling Stones establecieron un récord de 558 millones de dólares en ingresos de su gira después de su show en la NFL, en 2006.

Factor beneficio para Rihanna

La cantante que estará a cargo del Halftime Show de este año no pudo encontrar mejor espacio que este para que su carrera obtenga beneficios. Rihanna no ha lanzado ningún álbum desde el 2016 y tampoco tiene programadas giras. La intérprete de Umbrella recibirá una fuerte cantidad de dinero por parte de Apple TV por un documental sobre su participación en el Super Bowl.

Rihanna estará en el Super Bowl LVII (Foto de: Jeff Kravitz/FilmMagic)

En 2018, Rihanna ya había rechazado participar en este magno evento como forma de protesta a las sanciones que recibió el futbolista y activista Collin Kaepernick y los jugadores que lo apoyaban en sus demandas contra el racismo policial. Sin embargo, después de un retiro temporal en 2019, la cantante nacida en Barbados encabezará el acto secundario del partido.

No todos son beneficiados

La NFL también ha hecho públicas distintas convocatorias en las que requieren de bailarines profesionales que se ofrezcan como voluntarios para dicho acto. Los bailarines tienen que presentarse a la sede del Super Bowl y asistir a 72 horas de ensayos desde nueve días previos al partido. No obstante, previo al evento del 2022, la artista de danza y activista Taja Riley, publicó en su cuenta de Instagram la falta de pagos por parte de la organización a los bailarines. A partir de ello, la NFL decidió pagarles 15 dólares por hora.

La NFL gana millones con un evento al año, y siempre se mantiene a la vanguardia para redituar mayores ingresos. El espectáculo de medio tiempo es una de sus cartas más fuertes y se puede dar el lujo de pagarle a cualquier talento que, bajo la premisa de ganar más después de sus actuaciones en ventas y redes sociales, cualquiera está dispuesto a hacerlo, incluso si es gratis.

