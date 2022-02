El error en vivo de la TV en el Super Bowl con la estrella que cantó el himno de EEUU

La cantante de música Country Mickey Guyton interpreta el Himno Nacional de Estados Unidos antes del Super Bowl 56 entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals, el domingo 13 de febrero 2022, en Inglewood, California. (AP Foto/Chris O'Meara)

La cadena NBC, encargada de llevar la transmisión del Super Bowl LVI desde el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, no tuvo mucha claridad en una etapa muy especial de la jornada en la que se televisa el juego por el título de la NFL, que es la ceremonia del himno.

A pesar de los ensayos y de los meses de preparación previa a cada detalle del juego, del espectáculo del medio tiempo y, desde luego, a la ceremonia inaugural, en la televisión en vivo siempre suelen ocurrir cosas que se salen del libreto y este día fue el caso.

La encargada de interpretar el Himno de Estados Unidos fue la cantante de música Country Mickey Guyton, y no cabe duda acerca de la calidad de su voz ni de su talento. Tampoco se cuestionó que lo haya hecho mal, sino todo lo contrario, hizo un espléndido trabajo en uno de los escenarios de mayor visibilidad que un cantante o artista pueda tener en el mundo.

El gran problema se suscitó cuando la cadena NBC no sabía quién era Jhene Aiko, la cantante encargada de interpretar la canción America The Beautiful, también parte de los protocolos de un Super Bowl, y cometieron el error de colocar el super (el letrero) con el nombre de Aiko, pero con la imagen de Guyton.

Jhene Aiko es una cantante de R&B contemporáneo (Rhythm and Blues), nacida en el área metropolitana de la ciudad de Los Ángeles, una invitada muy especial por la pertenencia con el Super Bowl LVI, aunque parece que para NBC no estaba claro quién era esta mujer de 33 años, cuya interpretación de America The Beautiful tocó fibras sensibles al interior del estadio por la adudeza de sus notas vocales.

En la edición del Super Bowl del año pasado, la NFL optó por que el cantante de música Country Eric Church y la cantante de R&B Jazmine Sullivan interpretaran el Himno de Estados Unidos, y aunque en el comienzo eso parecía ser una buena idea, al final las cosas salieron mal, pues no hubo una clara coordinación entre los dos artistas y se 'atropellaron' con sus voces, causando cierta controversia.

Afortunadamente para la NFL no hubo errores ni confusiones y a través de sus redes sociales, en particular de su cuenta de Twitter, compartió la gran actuación de Mickey Guyton al interpretar el himno estadounidense.

