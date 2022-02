Los ejercicios de artes marciales que puedes practicar si tienes más de 40

Cuando llegamos a una edad, pensamos que no podemos practicar algunas disciplinas deportivas que siempre nos han atraído, como por ejemplo, las artes marciales. Sin embargo, esta es una limitación que nos imponemos porque, siempre que no haya ninguna condición física que nos impida practicar deporte, podemos iniciarnos en cualquier actividad física que nos guste. Además, como nuestro objetivo no será llegar a profesionalizarnos, sino a pasar un buen rato y hacer ejercicio, disfrutaremos de estas prácticas desde el primer día siempre, claro está, que nos sintamos motivadas a practicarlas.

Para saber cómo debemos enfocar la práctica de artes marciales a partir de esta edad, hemos hablado con José Luis Rodríguez Cattoni, director y entrenador de artes marciales en el gimnasio Feijoo de Madrid. El experto nos cuenta que en su centro, asociado a la plataforma de bienestar Gympass, tienen tanto profesores como alumnos que tienen 40 y más años y no tienen nada que envidiar a los chavales de 20 o de 30 años. "Este colectivo más maduro tiene capacidad física e intelectual más que suficiente para trabajar igual que los chicos más jóvenes", afirma el experto. De hecho, asegura el José Luis Rodríguez, no sólo podemos, sino que deberíamos practicar artes marciales tanto antes como después de los 40. ¿El truco? La rutina.

¿Qué beneficios obtendremos?

Hacer deporte tiene infinidad de beneficios y hacerlo después de los 40 más. En concreto, la práctica de artes marciales previene lesiones musculares, aumenta la densidad ósea, mejora el rendimiento mental, la flexibilidad, aumenta la capacidad mental por el ejercicio cardiovascular y, cómo no, es también una forma de socializar con nuevas personas, algo que cada vez hacemos menos a causa de las nuevas tecnologías. Y las artes marciales nos pueden proporcionar este plus de conexión y relación social a la vez que hacemos ejercicio físico.

Cuestionado sobre qué tipo de artes marciales están más recomendadas para este segmento de la población, el experto nos responde que aquel con el que disfrutes practicando, porque es lo que te ayudará a ser constante.

Sin embargo, nos ofrece algunas pistas sobre las disciplinas más recomendadas. "El Kung Fu, el Tai Chi o el Muay Thai son opciones muy populares, también entre los adultos. Siempre que practiquemos un deporte nos tiene que gustar, es la única manera de aficionarse. Nada es imposible a partir de los 40, lo único difícil es coger la rutina, pero eso es igualmente un desafío cuando somos más jóvenes", añade.

Precauciones que debemos adoptar

Podemos pensar que porque se trata de prácticas deportivas de defensa Las mismas que cualquier otra persona más joven, nuestro cuerpo más allá de los 40 años sigue siendo perfectamente capaz de realizar deportes de artes marciales.

Lo primero es saber si tenemos algún tipo de lesión o enfermedad que nos impida hacer algún ejercicio concreto, y adecuar el ejercicio a cada tipo de persona o lesión, siempre empezando desde un nivel básico para que nuestro cuerpo se acostumbre al ejercicio y no tengamos lesiones, e ir subiendo de intensidad con la rutina y el ejercicio diario, de forma progresiva.

"Es un error querer empezar a demasiada intensidad, porque eso aumentará las posibilidades de lesionarnos y también de cansarnos", señala Rodríguez Cantoni, del gimnasio Feijoo en Madrid, asociado a Gympass.

Por tanto, empezando de menos para ir a más y de la mano de un buen profesional especializado en artes marciales, puedes empezar a practicar estos deportes que no solo trabajan tu físico, también tu mente. Y es que, por si todavía te lo estás pensando, te damos otras razones más para empezar a practicar artes marciales: con ellas mejorás tu concentración, equilibrio, propiocepción, te ayudará a sentirte mejor contigo misma y a ganar confianza y sentirás que, poco a poco, te vas librando del estrés.

