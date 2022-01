EE.UU. pide a China cambiar tipo de cuarentena para diplomáticos

(Bloomberg) -- La Administración Biden dijo que recomendó cambios en los requisitos de China para cuarentenas y pruebas de covid-19 para diplomáticos estadounidenses, lo que se suma a las tensiones entre las economías más grandes del mundo antes de los Olímpicos.

“Tenemos preocupaciones con respecto a las políticas de cuarentena y pruebas de la República Popular China que van en contra de los privilegios e inmunidades de diplomáticos”, dijo Ned Price a periodistas el jueves. “Recomendamos lo que creemos que son una serie de opciones razonables que serían consistentes con las medidas de mitigación del covid-19 y al mismo tiempo se alinearían con las normas diplomáticas internacionales”.

Los comentarios se dieron tras un informe de CNN que decía que los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Pekín pidieron formalmente al Departamento de Estado que permitiera a los diplomáticos estadounidenses salir del país después de que algunos de ellos expresaron su preocupación por las restricciones cada vez más estrictas de China por el covid-19 en los últimos meses.

En una llamada con el Secretario de Estado, Antony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi acusó a EE.UU. de incumplir los acuerdos alcanzados durante una cumbre de noviembre entre el presidente Joe Biden y su homólogo Xi Jinping. Wang emitió una crítica diciendo que eran esfuerzos de EE.UU. para interferir con los Olímpicos en Pekín la próxima semana, y también citó el apoyo de EE.UU. a Taiwán, así como los esfuerzos de Washington para construir “pequeños círculos” de naciones afines para oponerse a Pekín.

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que “las medidas de prevención y control de epidemias de China son estrictas, exhaustivas y basadas en la ciencia”. Agregó que “nuestra estrategia ha demostrado ser efectiva y ha protegido la salud de los extranjeros en China”.

China mantiene algunas de las restricciones más estrictas del mundo en aras de llegar a cero casos de covid, pese a brotes en gran parte del país antes de los Olímpicos del próximo mes.

Presionado por el informe de CNN, Price dijo que cualquier decisión de personal se basaría en “la salud y la seguridad de nuestros colegas y sus familiares”. Enfatizó repetidamente que el “estado operativo” en las instalaciones estadounidenses en China no ha cambiado.

