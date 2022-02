Dwayne Johnson retracta su defensa de Joe Rogan tras dividir a sus fans

Dwayne Johnson dijo que tuvo un “momento de aprendizaje” después de haber dividido a sus fanáticos con su respuesta a Joe Rogan.

A principios de esta semana, la estrella de Hollywood fue criticada por haber sido rápido en elogiar al podcaster estadounidense, quien provocó que varios músicos boicoteen a Spotify debido a su difusión de “desinformación” acerca de la vacuna covid-19.

En un vídeo extenso, Rogan abordó la situación y dijo a sus seguidores que cree que “mucha gente tenía una percepción distorsionada de lo que hago”.

“[Mi] podcast ha sido acusado de difundir información errónea peligrosa, en especial dos episodios”, dijo, y agregó: “No intento promover la desinformación. No intento ser controversial. Nunca he intentado hacer nada con este podcast aparte de hablar con la gente y tener conversaciones interesantes”.

En respuesta al vídeo, Johnson escribió: “Has hecho grandes cosas aquí, hermano. Lo articulaste a la perfección”, y agregó que espera “visitar el programa un día y compartir un tequila contigo”.

Un contingente de fanáticos de Johnson se sintió decepcionado por la respuesta del actor, y ahora le piden que reconsidere su postura después de que una compilación de Rogan diciendo la n-word más de 20 veces resurgió en línea.

El clip fue compartido por la artista India Arie, quien dijo que eliminaría su música de Spotify el martes (1.º de febrero) debido al “lenguaje en respecto a la raza” que uso Rogan.

En una publicación para profundizar posterior en Instagram, Arie compartió la compilación que se editó a partir de varios episodios del podcast de Rogan grabados antes del 2019.

“En términos inequívocos, mi posición acerca de este tema es que él ni siquiera debería de decir esa palabra”, expresó Arie a sus seguidores. “No lo digan, bajo ningún contexto”.

Otro clip muestra a Rogan mientras compara a un vecindario negro con la película Planet of the Apes.

Joe Rogan se disculpó por los clips resurgidos donde se le puede escuchar usar la n-word en varias ocasiones (Getty Images)

Al alertar a Johnson de la existencia de estos clips, el autor Don Winslow escribió: “Eres un héroe para muchas personas y usar tu plataforma para defender a Joe Rogan, un tipo que usó y se rio de usar la n-word docenas de veces, es un uso terrible de tu energía. ¿Jamás has escuchado las muchas declaraciones racistas que este hombre hizo sobre los negros?”.

Johnson agradeció a Winslow por llamar su atención hacia los clips y dijo que ahora “se ha educado en cuanto a la narrativa completa [sobre Rogan]”.

“Muchas gracias por esto, te escucho así como a todos los demás aquí al 100 por ciento. No estaba al tanto de su uso de la n-word antes de mis comentarios, pero ahora me he educado en cuanto a su narrativa completa. Es un momento de aprendizaje para mí. Mahalo, hermano, que tengas un excelente y productivo fin de semana”, respondió Johnson.

Dwayne Johnson dijo que tuvo un “momento de aprendizaje” con respecto a Joe Rogan en medio de la controversia por su uso de la n-word (Twitter)

El sábado (6 de febrero), Rogan emitió una disculpa en Instagram, y declaró: “No hay nada que pueda hacer para revertir eso, ojalá pudiera. Espero, en todo caso, que este pueda ser un momento de enseñanza”.

Mientras tanto, se ha revelado que Spotify eliminó discretamente 113 episodios de los episodios del podcast más controversiales de Rogan.