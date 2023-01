La dura respuesta de Eliana Guercio tras los dichos de Marixa Balli: “Me da pena que la gente no pueda evolucionar”

La dura respuesta de Eliana Guercio tras los dichos de Marixa Balli: “Me da pena que la gente no puede evolucionar” - Créditos: @captura de video

A pesar de que Patinando por un sueño (eltrece) salió al aire en el 2007, poco menos de dos décadas después algunas celebridades que supieron participar en la competencia se trenzaron en un duro tira y afloja mediático. Todo comenzó cuando, desde el estudio de LAM (América), Marixa Balli sugirió que el resultado fue arreglado y que a ella “la echaron”. Luego de sus declaraciones, quien salió a responder de manera tajante fue Eliana Guercio quien, en pleno móvil con el magazine, criticó duramente esa versión de los hechos.

Durante la noche del miércoles, las angelitas suplentes -Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Pía Shaw y Andrea Taboada debieron ser reemplazadas- abrieron el arcón de los recuerdos y comenzaron a debatir sobre su participación en el certamen de patinaje conducido por Marcelo Tinelli más de diez años atrás. Lo que nunca se imaginaron es que reavivarían un conflicto que parecía haber quedado enterrado.

Indignada, Marixa Balli habló sobre su salida del concurso y remarcó que fue extraño que, durante un programa que se grabó a las cuatro de la mañana, la eliminaran a través del voto telefónico que se utilizaba en esa época. “Estaba todo arreglado”, afirmó. Estas declaraciones no tardaron en asegurarle respuestas de otras exparticipantes y una de ellas fue Eliana Guercio.

Marixa Balli recordó su eliminación de Patinando por un sueño y aseguró que "estuvo arreglado" - Créditos: @captura de video

Luego de señalar a la dueña de Xurama como “la que se iba enojada siempre decía: ‘me engañaron’, ‘fue un fraude’, ‘me sacaron’”, la esposa del arquero Sergio “Chiquito” Romero dio una nota al programa conducido por Ángel de Brito y fue lapidaria.

“Hoy laburo porque me gusta y me parece patético estar matando a gente que te dio de comer durante tanto tiempo y que no te quejaste antes. La verdad es que me da pena que la gente no pueda evolucionar y siga diciendo y haciendo las mismas cosas que quince años atrás. Intentaría no hacerlo”, disparó.

Eliana Guercio fue la octava eliminada del Patinando por un sueño - Créditos: @captura de video

Y agregó: “Yo ya me casé, tuve dos hijos, experiencias como madre y problemas de la vida mucho más importantes que estas ridiculeces. Me parece que hay un momento de la vida en el que hay que crecer, además de las arrugas... Prefiero crecer en otro sentido. Si me voy a llenar de arrugas, que también me crezca un poco el cerebro porque sería un papelón que critique gente que en su momento me dio trabajo y que me permitió ganarme mi pesito”.

Como era de esperarse, la respuesta de Marixa no se hizo esperar y, desde el piso, replicó una vez finalizada la nota. “Hice un comentario y dije: ‘que raro lo que me pasó a mí en el Patinando’. Me eliminaron en un programa que fue grabado a las 4 de la mañana. Ahora ninguna se acuerda... ¡Me tienen harta!”, exclamó.

Y continuó: “Soy una mina que labura, no vivo de ningún hombre, siempre me mantuve sola porque soy una empresaria. Si hice un comentario es porque venía al tema”. Finalmente, remató: “Guercio está casada con un jugador de fútbol que tiene dinero. Si me hubiese tocado a mí eso, no me hubiese preocupado por crecer. Por bancarme sola, por conseguir todos mis sueños. Nunca me regalaron absolutamente nada”.