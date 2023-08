La durísima lesión que sufrió Giuliano Simeone en un encuentro amistoso de pretemporada

Todos se agarran la cabeza: Giuliano Simeone sufrió una importante lesión en un partido amistoso - Créditos: @Captura TV

Una durísima lesión sufrió Giuliano Simeone, el hijo menor del Cholo, en un duelo de pretemporada entre su equipo, Alavés, y Burgos. El futbolista recibió una fuerte infracción por parte de un rival y debió ser trasladado en ambulancia hacia un hospital. Todos los que estaban en el campo de juego se tomaban la cabeza por cómo le quedó la pierna izquierda. Minutos antes de sufrir el problema físico, el joven, de 20 años, había convertido un tanto.

Se jugaban 40 minutos de la segunda etapa con el partido 2 a 1 a favor de Burgos. Giuliano Simeone corría con la pelota dominada por el sector derecho y el jugador José Matos llegó tarde a la marca, se tiró al piso y le cometió la durísima entrada que significó la escalofriante lesión del atacante. El árbitro del partido le sacó la tarjeta amarilla al futbolista que le hizo la falta, pero rápidamente se dio cuenta de lo grave que fue la lesión. Tanto los compañeros de Simeone como los de Burgos se agarraban la cabeza al ver la fractura en su pierna izquierda.

A raíz de la situación, el partido fue detenido por varios minutos. El joven, primero, fue inmediatamente atendido por los médicos del plantel, que le estabilizaron la zona. Luego ingresó la ambulancia para retirar en camilla a Giuliano Simeone que se fue del campo de juego bajo los aplausos de todos los que estaban presentes en el estadio. Como quedaban muy poco minutos por disputarse, se decidió que el partido no continúe. Desde el club todavía no salió ningún parte médico de la lesión del jugador, algo que no tardará en conocerse.

El encuentro lo comenzó ganando Burgos a los 34 de la primera etapa con el gol anotado por López Pinto. Ya en la segunda parte, el mismo futbolista anotó el 2 a 0 a los 20, y cuando se jugaban 37, Giuliano Simeone había anotado el descuento parcial. Tres minutos más tarde llegó el momento fatídico para el hijo del Cholo, que seguramente se perderá gran parte de la temporada.

Giuliano Simeone llegó desde Atlético de Madrid a préstamo para sumar minutos y experiencia en Alavés, equipo recientemente ascendido a la primera división de España. De este modo, afrontará la que sería su primera temporada en la élite. La temporada pasada fue titular indiscutible en Zaragoza, club en el que disputó un total de 36 partidos y marcó 9 goles.

Alavés, que regresó a la Liga de España para esta temporada, tendrá su debut el próximo lunes 14 de agosto ante Cádiz.