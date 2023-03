La drástica decisión de Guillermina Valdes en medio del escándalo con Cande Tinelli: “Mejor así”

Guillermina Valdes comunicó su decisión ante el escándalo con Cande Tinelli (Foto Instagram @guillevaldes1)

Una nueva guerra -inesperada en este caso- se inició horas atrás con Cande Tinelli y Guillermina Valdés como protagonistas. Fue la hija de Marcelo Tinelli quien despotricó contra la modelo, al revelar cómo fue -según ella- la última relación de su padre, que duró nueve años y terminó a principios de 2022. Sus palabras generaron gran repercusión en toda la familia y las tajantes respuestas no tardaron en llegar, incluida una fuerte decisión de la expareja del conductor.

“Nunca conecté mucho con ella yo. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar”, fueron las palabras que utilizó Cande Tinelli en LAM (América) para referirse a la relación con Guillermina Valdés. Las declaraciones al respecto fueron numerosas y en todas ellas dejó en claro que se esforzó por acompañar a su padre mientras estaba en pareja, pero que fue testigo de situaciones que no le agradaban. Así mismo, señaló que la modelo lo “anulaba” y - según ella- eso se evidenció en El Bailando (eltrece) en 2021 cuando era jurado.

En la misma línea, respondió a una crucial pregunta de “las angelitas” que indagaron acerca de la veracidad de las versiones sobre una mala relación entre ella y sus hermanos -Micaela, Francisco y Juana- y los hijos de Guillermina -Helena, Paloma y Dante-. “Estamos criados de distintas maneras, otros valores. Somos muy educados y agradecidos y no veíamos lo mismo del otro lado. Había algo raro, mi viejo les daba todo y había muy poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos mis hermanos”, arremetió. Sus palabras no fueron ignoradas por Valdés quien a través de Twitter se expresó al respecto.

La respuesta de Guillermina y una decisión tajante

“Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto”, dijo minutos después a las palabras de la joven.

Todo esto provocó una gran bola de nieve mediática que llevó a que la propia Guillermina tome una drástica decisión, que en este contexto tiene un gran significado: anunció que dejará de expresarse al respecto. “Prefiero callar. Mejor así”, sostuvo.

La tajante decisión de Guillermina tras el descargo de Cande Tinelli (Captura Twitter @guillevaldes)

Por su parte, Cande Tinelli tomó la misma determinación, según expuso Ángel de Brito en LAM (América) ante su ausencia en el panel. “Es mejor que no hable más porque es para más quilombo”, replicó el conductor y aclaró: “No lo dijo como amenaza, sino diciendo ‘si sigo hablando es peor’”.

La palabra de Dante Ortega

Los dichos de Cande Tinelli resonaron fuertemente en los hijos de Guillermina. Fue el mayor de ellos quien respondió ante las declaraciones de la joven. “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dante Ortega le responde a Candelaria TInelli

De esta forma, dejó en claro que no entraría en conflicto con Cande al tener un vínculo familiar con ella, en referencia a Lorenzo, el hijo en común de Marcelo y Guillermina. De esta forma, el clan Valdés le cerró las puertas al conflicto.