Don Miguel Ruiz el escritor tijuanense que marcó la vida de Tom Brady

¿Sabías que Tom Brady, el famoso jugador de fútbol americano, es uno de los seguidores más adeptos del escritor tijuanense Don Miguel Ruíz? De hecho, Brady es uno de los más perseverantes jugadores que ha tenido la NFL, pues las carreras de estos jugadores tienden a terminan en tan sólo unos cuantos años.No obstante, la perseverancia de este jugador es reconocida y él mismo se la ha adjudicado a un libro.

Según se ha informado, el libro Los Cuatro Acuerdos, escrito por Don Miguel Ruíz, quien, por cierto, se considera tijuanense ha influido de gran manera en la carrera del quaterback más conocido y exitoso de la NFL. La historia de “amor” con el libro inició hace ya más de 10 años, en 2007, cuando su esposa Gisele Bündchen se lo presentó.

Tom Brady

En 2015, Brady comentó que el libró le ayudó mucho para superar un escándalo que marcó su carrera, cuando acusaron a su entonces equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, de desinflar los balones. En su momento afirmó que algo que le ayudó y que menciona el libro es no tomar las cosas como algo personal y aceptar las que no tenía planeadas.

¿De qué trata este libro que ha marcado la vida de miles de personas alrededor del mundo? Básicamente, es una guía espiritual que se basa la filosofía tolteca. Sus cuatro pilares son: 1. Ser impecable con tus palabras, 2. No tomar las cosas de forma personal, 3. No hagas suposiciones y 4. Haz siempre lo mejor posible.

LosCuatroAcuerdos/Facebook

No cabe duda de que Brady ha tomado nota de estos pilares, sobre todo de la sección “haz siempre lo mejor posible”, ya que ha ganado el Super Bowl en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019 y 2021, además ganó recientemente su séptimo anillo de campeón e impuso múltiples récords a lo largo de su carrera.

Entre los récords que más llaman la atención destaca que es el jugador más viejo (43 años) en jugar y ganar un Super Bowl. Además obtuvo por quinta vez el MVP´s que significa en español el Jugador Más Valioso en el Súper Bowl. No cabe duda que Brady se une a los jugadores como Michael Jordan, Michael Phelps y Muhammad Ali, que serán recordados para siempre en la historia de los deportes.

Don Miguel Ruiz

En una entrevista para El Diario de Chihuahua por medio de Zoom, el escritor tijuanense Don Miguel Ruiz comentó que le daba satisfacción que una persona tan inteligente y otras personalidades como Bill Clinton y Oprah Winfrey estén usando su libro para guiar su vida: “ son muchas las personas que se han beneficiado y lo han promocionado” aseguró.

De hecho, fue durante 2013 que Don Miguel Ruiz asistió al programa de Oprah Winfrey, quien lo presentó como un doctor y guía espiritual y quien se enteró por primera vez del libro Los Cuatro Acuerdos por medio de Ellen DeGeneres en 1999. En el programa, Oprah destacó que el primer libro que regaló a “sus niñas” en la primera escuela que abrió en Sudáfrica fue Los Cuatro Acuerdos.

Tijuanense Don Miguel Ruiz nos lee su nuevo libro "El Actor"