El doloroso posteo de Tití Fernández dedicado a su hija: “Desde algún lugar nos estás cuidando”

Durante el mundial del 2014, María Soledad Fernández viajó hasta Brasil para sorprender a su papá, Miguel Ángel «Tití» Fernández, quien cubría el importante evento deportivo. La joven de 26 años llegó justo para celebrar el cumpleaños del periodista y pasar unos días junto a él. Pero el hermoso encuentro terminó en una tragedia. El dos de julio de ese año, mientras emprendía su regreso, la joven murió en un accidente automovilístico. En recuerdo del doloroso suceso, el exparticipante de MasterChef Celebrity compartió un dulce escrito en sus redes sociales.

Tití Fernández, recordó con una postal y una profunda reflexión a su hija Soledad

Perder a un ser querido nunca es fácil, en especial cuando se trata de un padre que debe despedirse de su hijo. Y no importa cuantos años pasen, el dolor de la pérdida siempre permanece latente en el corazón de quien quedó atrás. Titi no se avergüenza de esas emociones y no intenta ocultar su amarga tristeza. Por el contrario, siempre que puede, habla sobre lo mucho que ama y extraña a Soledad.

Incluso, durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), le dedicó una de sus preparaciones. Tras presentar a los jueces un plato de milanesas con papas fritas, el concursante explicó que cada vez que su esposa preparaba ese plato, Soledad iba a su casa y se llevaba algunas para la suya. “Se había independizado, pero no nos dejaba nada”, recordó entre risas y nostalgia.

Tití Fernández, conmocionado recordando a su hija

El segundo día de cada mes, Fernández publica en su cuenta de Twitter una foto de su hija junto a un escrito. Su objetivo es, no solo recordarla, sino que el resto de la gente no la olvide. Así lo explicó durante una entrevista en Los Mammones (América) en 2021. “Ese día se terminó el mundo para mí. Fue una verdadera mier... Todos los dos de cada mes, yo pongo una publicación en Twitter con el hashtag #TeAmamosNuncaTeVamosAOlvidar. Queremos que la gente se acuerde de que existió, porque era una pendeja extraordinaria”, le explicó a Jey Mammon durante el reportaje.

De acuerdo con esa tradición, el 2 de enero subió una postal en donde se puede ver a una Soledad que bailaba, despreocupada y feliz, en medio de una fiesta. “Hola Sole, otro día de mie**a que nos entristece. Hoy hace 7 años y medio que no estás con nosotros”, tipeó, cargado con el enojo que le provoca haberse visto obligado a despedirse de su hija antes de tiempo. Para finalizar el dulce pero doloroso mensaje, escribió: “Cuando levantamos las copas el 31 brindamos con vos y por vos, sabemos que desde algún lugar nos estás cuidando”. Por último agregó, como siempre, los hashtags “Nunca te vamos a olvidar” y “te amamos”.

El tuit que Tití Fernández le dedicó a su hija (twitter/)

El tuit superó los 4 mil me gusta y los seguidores de Tití no perdieron oportunidad de enviarle fuerzas y buenos deseos. Entre la decena de respuestas que recibió la publicación, muchos mensajes fueron de padres que también perdieron a sus hijos y eligieron ese lugar para compartir su experiencia.