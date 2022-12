El DMV anima a obtener el Real ID, un "regalo" en la época navideña

Washington, 5 dic (EFE).- El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California instó este lunes a los residentes en el estado a obtener el documento identificativo Real ID antes de estas Navidades, como un "regalo" que será necesario para viajar en avión a partir de mayo del próximo año.

En un comunicado en español, el DMV californiano explicó que espera que el Real ID sea uno de los regalos de las fiestas que se aproximan en muchos hogares californianos y aseguró que este es un trámite que no se demorará, puesto que en las oficinas del DMV están disponibles en cuestión de días.

"No vas a encontrar un Real ID en tu calcetín y Santa no puede dejar uno debajo del árbol. Sin embargo, si planea llevar a la familia en un vuelo a un lugar de vacaciones lleno de diversión o a la reunión familiar, no se demore" dijo el director del DMV californiano, Steve Gordon.

A partir del 3 de mayo de 2023, los viajeros aéreos tanto por vacaciones o de negocios dentro de cualquiera de los 50 estados de EE.UU. deberán tener un Real ID si desean continuar usando su carné de identificación estatal para los controles de seguridad (en lugar de, por ejemplo, el pasaporte).

Los solicitantes deberán proporcionar una prueba de identidad, dos pruebas de residencia en California y su número de Seguro Social, y luego deberán acudir a una oficina del DMV para completar la solicitud y tomarse una foto actualizada.

Según el DMV, la visita a la oficina toma únicamente unos minutos y, por lo general, se puede obtener una cita en una semana o menos.

(c) Agencia EFE