Estos son los divertidos 'trends' de Navidad de celebrities como Reese Witherspoon o las Twin Melody

Desde una fiesta de "jerséis feos" con motivos navideños hasta el enseñar tu árbol de Navidad, así están viviendo las celebrities la época festiva en Tik Tok. En el caso de Reese Witherspoon, que está trabajando en la tercera temporada de The Morning Show, con sus planes ha incluido a todo el equipo. Y en el de Meghan Trainor era algo más íntimo. Por otro lado, Lizzo ha enseñado todos y cada uno de los árboles que tiene en su casa... y no son pocos. Mientras, las Twin Melody se han decantado por algo mucho más sencillo ¡y apto para todo el mundo! No te pierdas el vídeo para descubrir los vídeos más curiosos, ¡dale al play!

