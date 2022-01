Disney comete un error mayúsculo con las canciones de Encanto en los Oscar

Disney ha creado un nuevo fenómeno musical gracias a Encanto. Desde su llegada a los cines el pasado noviembre y a Disney+ en navidades, las canciones de este nuevo clásico animado de la casa Mouse ambientado en Colombia no han parado de crecer en escuchas, llevando su banda sonora hasta lo más alto de las listas de éxitos e incluso creando tendencias en redes sociales. De hecho, el álbum con las canciones de la película ha llegado a ser líder en la lista de Billboard 200 por encima de artistas como Adele, The Weeknd, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Y no solo eso, sino que uno de sus temas se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Disney desde los años 90, superando incluso al mundialmente famoso Suéltalo de Frozen.

Hablamos de la canción No se habla de Bruno, uno de los temas compuestos por Lin-Manuel Miranda para Encanto que es interpretado de manera coral por la mayoría de su reparto, entre los que se encuentran Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero o Stephanie Beatriz. En su versión original en inglés, acumula más de 60 millones de reproducciones en Spotify, a las que habría que sumarle las más de 100 millones de visualizaciones que tiene la escena de la canción en Youtube. Y no solo eso, porque No se habla de Bruno también se ha convertido en uno de los retos virales más extendidos por Tik Tok. Todo un éxito que ni la propia Disney se esperaba, porque a la hora de elegir el tema competiría en la próxima edición de los Oscar por el galardón a la Mejor Canción Original prescindieron de ella.

Los personajes de 'Encanto' de Disney en el póster de la película (Foto: The Walt Disney Company)

Como bien dejaron ver las denominadas shortlists de los Oscar, las que muestran qué películas pasan el corte de la Academia de Hollywood antes de las nominaciones, la canción elegida por Disney para optar a la estatuilla dorada fue Dos Oruguitas, la balada a la que pone voz Sebastián Yatra y que forma parte de uno de los momentos más emocionales y dramáticos de Encanto. Se trata de una composición en la misma línea de Recuérdame, la canción por la que Disney obtuvo el Oscar en 2018 gracias a Coco de Pixar. Al tratarse también de una película de ambientación latina, parece claro que Disney quería repetir jugada y conquistar a los académicos con un tema similar. Pero Dos Oruguitas no ha tenido ni de lejos la acogida que tuvo Recuérdame.

De hecho, por detrás de No se habla de Bruno hay otras canciones que también están creando tendencia muy por encima de la interpretada por Sebastián Yatra y sobre las que Disney tampoco ha tenido ojo. Es el caso de En lo profundo, canción interpretada por la actriz cubana Jessica Darrow que lleva más de 77 millones de visualizaciones en Youtube y casi 40 en Spotify. Mientras tanto, Dos Oruguitas dispone de poco más de 17 millones reproducciones en Youtube y 22 en Spotify. Además, valorando que la canción suena en español tanto en la versión original en inglés como en los diferentes doblajes internacionales, supone un número bastante bajo al estar disponibles en los álbumes de la banda sonora en diferentes países idiomas.

El dato definitivo que avala lo erróneo que ha sido enviar Dos Oruguitas a los Oscar lo podemos encontrar también en las listas de éxitos, ya que No se habla de Bruno ha conseguido una posición en el Hot 100 de Billboard que Disney no obtenía desde los 90, situándose incluso por encima de lo que logró Suéltalo de Frozen en 2013. Mientras que el tema de Idina Menzel alcanzó su cima en el puesto Nº5 de esta lista de ventas, la canción de Encanto ha roto esta barrera ascendiendo hasta la cuarta posición. Las últimas películas de la casa Mouse que llegaron a esa posición fueron Pocahontas y El rey león, que ocuparon el mismo puesto que No se habla de Bruno gracias a Colores en el viento en 1995 y Es la noche del amor en 1993. No obstante, el récord lo sigue teniendo Un mundo ideal de Aladdin, que llegó al Nº1 en 1992.

No se habla de Bruno ocupando el Nº4 en la lista The Hot 100 de Billboard.

Teniendo en cuenta su baja repercusión, que hay otras canciones de la película opacándola y que en los Oscar va a tener una competencia feroz, luce complicado que los académicos de Hollywood se fijen en Dos Oruguitas para otorgarle en Oscar. Y es que entre los temas que optan a la estatuilla hay muchos muy potentes y con artistas consagrados como Your Song Saved My Life de Canta 2 interpretada por U2, Be Alive de El método Williams interpretada por Beyoncé o No Time To Die de Sin tiempo para morir interpretada por Billie Eilish, que, dado que los Oscars siempre tienen el oído puesto en las canciones de la saga James Bond, parece erigirse como la clara favorita a ganar. Aunque no habría que obviar el poder de la factoría Disney, también una ganadora habitual de esta categoría. Sin embargo, parece claro que Dos Oruguitas no era la mejor opción para competir este año.

