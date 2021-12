Discusión sobre Diablo II termina en tiroteo fatal en EUA

Un inadecuado manejo de emociones y la posesión de armas llevó a una tragedia en Washington, Estados Unidos tras una disputa originada entre 2 jugadores de Diablo II que terminó de la peor manera pues uno de ellos fue asesinado y el otro irá a la cárcel.

Otra vez, el manejo de la ira y la posesión de armas provoca tragedia en EUA

De acuerdo con información de The Columbian (vía The Gamer) Joshua G. Spellman de 36 años fue acusado de homicidio en segundo grado tras disparar y asesinar a su supuesto amigo Andrew Dickson de 34 años. Este acto lamentable se generó por una disputa entre ambos jugadores mientras celebraban una partida de Diablo II que se vio invadida por un jugador anónimo.

Según los detalles de lo sucedido, el pasado 17 de diciembre Spellman y Dickson, amigos desde hace 26 años, jugaban Diablo II en línea, cada uno en un respectivo departamento del mismo edificio. Supuestamente, se trataba de una sesión protegida por password pero el anfitrión olvidó marcar este paso y repentinamente apareció un jugador desconocido que robó una pieza importante de loot no revelada. El hecho enfureció a Dickson quien no dejó de ofender a Spellman y éste amenazó diciendo que si no se calmaba le dispararía.

El sujeto que disparó alardeó la posesión del arma señalando que estaba en EUA

La situación no mejoró, Spellman tomó un arma de fuego, que tenía a un lado de su PC, y fue directo al departamento de Dickson. Cuando llegó al lugar disparó al aire recibiendo la respuesta del padre de Dickson quien trató de calmarlo, sin embargo, al ver esta escena y que Spellman no soltaba el arma, Dickson se acercó a su supuesto amigo de forma "amenazante" según el testimonio, y recibió un disparo en el torso. Aunque llegó con vida al hospital, el jugador murió antes de que se pudiera hacer algo por salvarlo.

Tras ser detenido por la policía y ser cuestionado por la posesión del arma de fuego junto a su computadora, Spellman respondió: "¿Por qué no la tendría ahí? Esto es Estados Unidos".

Hasta el momento, Spellman está detenido, tendrá que pagar una fianza de $750,000 USD y se encuentra en espera de que se determine si situación el próximo 29 de diciembre pues, aunque no lo creas, la manera en que se acercó el hoy occiso podría ayudarlo a salirse con la suya.

