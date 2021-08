Las diez peores comedias románticas

De tanto volver sobre sí misma, la industria cinematográfica creó una suerte de manual de los lugares comunes para cada género. La comedia romántica en los últimos años ha hecho abuso de estos formulismos: chico conoce a chica y parece que va a pasar algo entre ellos pero no ocurre; amigos que se entregan al sexo casual hasta que uno de ellos (o los dos, si la película tiene ínfulas de grandeza) se enamora; mujer de origen humilde que seduce a un millonario, y no mucho más que eso.

La incorporación de festividades y/o fechas comerciales de otros países hizo posible que se comience a festejar en nuestro país el Día de San Valentín, tal vez la más odiosa de todas ellas. El Día de los Enamorados abre la puerta a un sinfín de sentimentalismos y cursilerías y, para hacerle frente, elegimos las diez peores películas románticas de los últimos años. Es altamente probable que muchos de estos títulos aparezcan por sus canales de cable amigos, así que mal no vendría tengan en cuenta sus nombres para evitarse un mal trago. Con ustedes, la selección.

Historias de San Valentín. La espuma de la espuma. Una película coral con un elenco variopinto y una serie de relatos que giran alrededor del 14 de febrero, y que obviamente se estrenó en esa misma fecha. La prueba de que con un par de nombres de peso no se hace nada si no hay aunque sea una sola idea flotando por ahí.

Amigos con beneficios. Empezamos mal desde la traducción del título ("Amigos con derecho a roce" sería una lectura más fiel al "Friends with benefits" del original). Justin Timberlake, Mila Kunis y una historia vista más de una vez: amigos que hacen un pacto para acostarse sin sentimientos de por medio hasta que, ups, las partes involucradas quieren algo más. Lo que sería una de las subtramas de un episodio de una sitcom, acá se traduce a casi dos horas de sinsentido.

Amigos con derechos. Parece broma, pero no lo es. A dos meses de que se estrenase la película de Timberlake y Kunis, ahí estaban Ashton Kutcher y Natalie Portman replicando exactamente la misma historia centrada en el sexo casual entre dos amigos. De Guatemala a Guatepeor.

Los fantasmas de mis ex. ¿Una comedia romántica inspirada en una de las obras más conocidas de Charles Dickens? Esta película indescifrable traslada la idea de "Un cuento de navidad" (infinitamente adaptado a la pantalla grande) al terreno del sentimentalismo. A un mujeriego inescrupuloso lo visitan el fantasma de su tío y de tres de sus ex que lo llevan por el pasado, presente y futuro de su vida amorosa para que se replantee algunas cosas. Nada más para declarar.

Simplemente no te quiere. Otra idea repetida: relato coral basado en la historia de cuatro parejas, y elenco multiestelar. Las historias se cruzan y para darle un mínimo de complejidad a una película vapuleada por la crítica, pero que así y todo fue un éxito de taquilla. Sí es recomendable conseguir su banda de sonido, con canciones de Wilco, The Replacements, R.E.M., My Morning Jacket y más.

Dicen por ahí. Jennifer Aniston, Mark Ruffalo, Kevin Costner, Shirley MacLaine y una buena idea desaprovechada. Una periodista de Nueva York (Aniston) vuelve a su ciudad natal por el casamiento de su hermana. En el lugar, se entera que su madre tuvo un romance con un compañero de secundaria poco antes de casarse, por lo que comienza a sospechar sobre quién es realmente su padre. Para sumarle más color al absurdo, ve posible que su abuela haya sido la "señora Robinson" que inspiró la historia detrás de El Graduado. Promete, pero no cumple.

Sueños de amor. Otro de los lugares más comunes del género: la historia de amor que puede más que las diferencias sociales. Jennifer López es una mucama de hotel a quien un senador que se hospedaba allí la confunde con una dama de alta alcurnia. Todo marcha bien hasta que él se entera la verdad, y todo parece tambalear por ser de distinta clase. La resolución almibarada del conflicto es casi más violenta que la idea de que por eso mismo dos personas no pudieran estar juntas. Como frutilla de la torta, tuvo su versión televisiva en formato de novela, creada en Estados Unidos para el mercado latino.

Amor y tesoro. Matthew McCounaghey, Kate Hudson y una historia ridícula. Un matrimonio de buscadores de tesoros atraviesa una crisis que los deja al borde de la separación. ¿Cómo revive la llama entre ambos? Cuando encuentran un botín incunable en las profundidades del mar. Nunca un título describió tan bien a una película: el "Fool’s Gold" del original es el oropel, un mineral muy parecido al oro, pero de nulo valor comercial.

Gigli. Considerada una de las peores películas de la historia, gira alrededor de Larry Gigli (Ben Affleck), un ladrón de segunda al que le encomiendan un secuestro. Como sus jefes dudan de sus aptitudes le envían como refuerzo a una mujer poco interesada en el sexo opuesto (Jennifer López, bienvenida otra vez). Su trama es tan endeble que su punto más polémico llega cuando se liberan de ser asesinados por un capo mafia... a través del diálogo. El mal.

Propuesta en año bisiesto. Cansada de que su novio esquive el compromiso, una mujer viaja junto a su pareja a Irlanda, ya que la tradición indica que si una mujer le pide casamiento a un hombre en el 29 de febrero, él no puede negarse. Desde el momento en que pone en marcha su plan, todo sale de la peor manera posible, sin solución de continuidad. Amy Adams, te queremos, pero nuestro amor no llega a esto.

