Diana Flores, la primera mexicana elegida como Coordinadora para un equipo de la NFL

Diana Flores junto a Derek Carr (4) y Derrick Henry (22) (Foto de: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Diana Flores acaba de pasar a la historia de la NFL como la primera mujer mexicana en participar directamente en un Pro Bowl. En diciembre del 2022, la empresa más grande de futbol americano anunció que la mexicana estaría entre sus filas para dicho encuentro, aunque no se conocía particularmente el rol que desempeñaría.

A unos días de llevarse a cabo el partido, se dio a conocer que la jugadora de Flag Football (o “tocho”) y seleccionada nacional participaría como la Coordinadora Ofensiva del equipo de la Conferencia Americana, misma que estaría bajo la comandancia de Peyton Manning, lo cual ya era suficiente para acaparar los reflectores en uno de los costados del campo. A pesar de que hemos visto mayor participación de mujeres siendo parte de las plantillas arbitrales en juegos oficiales y a entrenadoras y analistas de distintos equipos, esta es la primera vez que una mujer se convierte en Coordinadora.

Y detrás de ese gran TD de Diggs, está nuestra gran @diana_flores33 haciendo la estrategia 🇲🇽 🔝👏🏼#NFLMX | #ProBowlGamespic.twitter.com/3zQ866yfaF — NFL México (@nflmx) February 5, 2023

Diana ha participado en múltiples competencias que resuenan dentro de su currículum. A sus 14 años de edad, la preparatoria de North Penn Pennsylvania la seleccionó para formar parte de su equipo y dos años más tarde, en 2014, se convirtió en seleccionada nacional por primera ocasión. Ahora conoce las sensaciones de estar en el máximo nivel de los emparrillados.

“Es increíble poder compartir, estar aquí con el mejor talento de la NFL. Tuvimos la oportunidad de tener juntas de equipo y coacheo, entonces estoy muy contenta y agradecida. Hemos tenido reuniones con Payton Manning, con Ryan Lewis, para hablar sobre el playbook y cómo íbamos a jugar”, destacó Flores para ESPN.

Continuar leyendo la historia

Peyton Manning y Diana Flores (Foto de: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

“Me llena el corazón ver el impacto y el crecimiento de este deporte que, a mí, personalmente, me ha cobijado por muchos años y me ha ayudado a crecer como persona, como atleta y a hacer realidad muchos de mis sueños. El deporte definitivamente une a las personas, hombres y mujeres, niños, no importa la edad ni de dónde eres”, señaló Diana Flores para La Afición.

Flores, además de ganarse un espacio en la NFL, pudo codearse con las estrellas sin pasar desapercibida. Diana se ha consolidado como una de las mejores jugadoras en su disciplina. En 2022, Flores fue la capitana del seleccionado mexicano que consiguió la medalla de oro en los World Games, mismos que son organizados por el Comité Olímpico Internacional.

¿Cómo se jugará el próximo Pro Bowl? ¿Qué se siente estar rodeada de figuras de la #NFLxESPN?



La mexicana y coordinadora ofensiva de la AFC, Diana Flores lo explica 🇲🇽🤩



¡IMPERDIBLE!



Disfruta toda la actividad del Pro Bowl skills showdown en minutos por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/RueG4BYL9E — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) February 2, 2023

A lo largo de los años, el Tazón de los Profesionales se ha vendido como una fiesta para los aficionados, pero la realidad es que llama menos la atención y ya nadie emociona. Por ello, para la presente campaña, la organización anunció cambios radicales en el formato del juego, en los cuales, el partido sería de Flag Football y no de la manera tradicional, en forma de un partido de americano como tal. Esto con la intención de evitar lesiones.

La participación de Flores en el Pro Bowl tomó revuelo en varias aristas, una de ellas fue precisamente la participación del Flag dentro de un magno evento. La NFL es el máximo organismo que está impulsando la inclusión del Tocho como un deporte olímpico. La meta es que pueda debutar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por ello mismo, la National Football League ha apostado por mayor difusión de esta disciplina y ha nombrado a Diana Flores como la embajadora en México. Flores lleva 17 años de experiencia dentro de la disciplina.

Nos llegó este saludo con una dedicatoria muy especial 🫶🏻🥹



Te queremos mucho, @diana_flores33 gracias por representar a México de la mejor forma en estos #ProBowlGames 🇲🇽🤩🔝#NFLMX pic.twitter.com/9unYlgvgCn — NFL México (@nflmx) February 6, 2023

Con los nuevos juegos del Pro Bowl, la NFL es quien termina ganando. Al ser la máxima impulsora del Flag Football para ser tomado en cuenta como disciplina olímpica, se mantiene apoyando a distintos equipos de varios países latinoamericanos para el desarrollo y su participación dentro del deporte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

David Beckham causa furor en la CDMX y hace sentir a Miguel Layún como niño