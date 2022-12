¡¿Qué?! Devs retiran cajas de botín de su juego y jugadores enfurecen

Hasta donde nos habíamos quedado, las cajas de botín eran rechazadas por algunos jugadores y en lo general se pensaba que el tiempo de estos sistemas de monetización estaba por terminar. De ahí que cuando se habla del tema, lo común sean críticas y peticiones para que todo arda, pero esta vez la situación va en sentido contrario pues los jugadores de un MOBA enfurecieron porque les quitaron las loot boxes.

La particularidad de los jugadores que aman las cajas de botín

Tal como lo puedes leer, un reporte de Kotaku, compartió información sobre la polémica que vive el MOBA con elementos de Hero Shooter Brawl Stars, desarrollado por la compañía finesa Supercell. Lo que pasa es que en su última actualización se tomó la decisión de quitar de forma inmediata el sistema de cajas de botín así como el minijuego que permitía obtener contenido. Al respecto, el equipo de desarrollo señaló: "no más probabilidades, no más recompensas aleatorias, y no más jugar el juego de adivinanzas cuando desbloqueas Brawlers".

¡Feliz #Brawliversary a todos! 🎉



¡La actualización de #Candyland llegó!

🍬 ¡Obsequios hasta el día 26!

🤫 Desbloquea a Gray en una misión

🃏 Empieza a desbloquear a Chester si ya tienes un Brawler Legendario

⭐️ Disfruta del nuevo Camino Starr

📦 ¡Nuevos Refuerzos y #byeboxes! pic.twitter.com/I60oIxSZcd — Brawl Stars ES (@BrawlStarsES) December 12, 2022

A la par, Supercell informó que en lugar de dar contenido de forma aleatoria, ahora la relación con el jugador de Brawl Stars será a través de una especie de Pase de Batalla llamado The Starr Road, decisión que se tomó apelando a la tendencia que hay en los juegos en línea que han optado por alejarse de la mala nube de las cajas de botín y sumarse a este tipo de pases.

Sin embargo, no llegaron los aplausos ni los gritos de emoción de los jugadores de Brawl Stars y en su lugar se desató una ola de críticas pues los usuarios señalaron que estaban acostumbrados y gustosos de obtener contenido a través de los sistemas de cajas de botín. Asimismo, expresaron su desacuerdo con el pase de batalla y no encuentran atractiva la idea de obtener contenido de forma directa a cambio de su dinero. En ese sentido, un jugador señaló: "Creo que todavía deberían mantener las cajas y también tener la opción de comprar brawlers. ¡Nada puede superar la sensación de desbloquear un peleador de alta rareza de una caja!

Hasta el momento, Supercell dejó claro que ha escuchado a los jugadores y puede ser que estén trabajando en una nueva opción pues la propuesta que presentaron no fue del agrado del público.

