Dev de Blizzard: Activision presionó por el dinero y eso alejó a los talentos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Sucedió con Bungie, con los estudios que demostraron su calidad con franquicias que se creían muertas para después ser relegados a trabajar en el Call of Duty en turno y por supuesto que pasa con Blizzard, la realidad es que Activision parece no tener mucho interés en el equilibrio entre creatividad y negocio y lo único que interesa es la derrama de miles de millones de dólares. Los años han pasado desde la fusión con Blizzard y actualmente la compañía, otrora reina en PC, sigue en crisis. Recientemente, un exdesarrollador habló al respecto responsabilizando a los dueños de la empresa.

La fusión con Activision resultó contraproducente para Blizzard

Durante su participación en la Portland Retro Gaming Expo (vía The Gamer) Jay Wilson, diseñador principal de Diablo 3, habló sobre su experiencia en Blizzard y los cambios que vio en la compañía luego de que se fusionara con Activision. De inicio, cabe recordar que esta unión se dio en 2008 tras una primera fusión con Vivendi y luego en 2013, Activision compró la mayoría de las acciones para reclamar la propiedad total iniciando con la era de Activision-Blizzard.

De acuerdo con el creativo, lo que alguna vez fue una empresa con equilibrio en sus procesos de desarrollo y modelos de negocio, se convirtió en una olla exprés siempre a punto de explotar por la presión que Activision puso sobre sus equipos y la necesidad de que sus juegos fueran un éxito en ventas, no solo ante la crítica y sus comunidades: "el efecto de Activision en Blizzard fue como el de una rana en una olla de agua hirviendo. Al principio, todo era normal. Más tarde, a medida que los modelos de negocio progresaban para los productos, se hizo más y más evidente. Los proyectos novedosos, que estaban ganando dinero, tenían enormes cantidades de presión sobre ellos".

Video: BITS - PAGÓ PARA GANAR... y se quedó solo: más problemas con Diablo Immortal

Activision presionó a Blizzard por el dinero y eso alejó a los talentos

Posteriormente, Wilson señaló que proyectos como Heroes of the Storm fueron "aplastados" por Activision al no redituar tan rápido como la compañía, no Blizzard, lo había presupuestado.

Continuar leyendo la historia

Por otra parte, el creativo consideró que esta presión constante se impuso sobre el aspecto creativo y esto resultó en la salida de grandes talentos: "Activision tuvo gran efecto en todos esos modelos de negocio y, en mi opinión, muchos de los líderes creativos que se fueron lo hicieron porque se frustraron con todo eso. Al final, no creo que hayan mejorado esos productos. Hay muchas cosas malas sobre Blizzard, hay muchas cosas geniales, pero creo que lo mejor cuando estuve allí, era que Blizzard tenía este dicho de siempre queremos ser los chicos de los sombreros blancos, o sea siempre ser los buenos. Entonces, si cobramos a nuestros jugadores por algo, y por supuesto les vamos a cobrar porque somos un negocio, siempre pensamos en entregar algo que correspondiera a ello de forma razaonable".

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: BITS - Diablo Immortal es una vergüenza para Blizzard

Fuente