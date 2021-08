Todos los detalles del maquillaje y el peinado que usó Tanya Charry en su boda

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Por fin llegó el día más esperado por Tanya Charry, y nosotros tenemos todos los detalles de su espectacular enlace, celebrado en la ciudad de Miami. Si bien la decoración y la comida, son detalles muy importantes a la hora de celebrar una boda, no se puede negar que en un día tan especial, el vestido de la novia y su look de belleza, son las cosas más esperadas.

La reportera de El gordo y la flaca (Univisión), lucía espectacular con traje de Oscar de la Renta, y tanto su maquillaje como su peinado, estuvieron impecables. Hablamos con el talentosos maquillista de famosas como Francisca Lachapel, Lourdes Stephen y Charytín, entre muchas otras, Franz Muñoz, quien se encargó de maquillar y peinar a Charry, para que nos contara todos los detalles del look.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Franz cuéntanos cómo fue el proceso de elegir este look de belleza

La verdad es que con Tanya ya vengo trabajando por muchos años, desde Escándalo Tv. Ya son muchos años conociéndola. Ella prácticamente estaba amenazada de que si yo no la maquillaba el día que se casara, yo no iba a ir a su boda. Tenemos una amistada muy linda. Yo prácticamente maquillo a Tanya con los ojos cerrados. Pero ella quería algo especial para el día de su boda. Yo soy un poco más como Old Hollywood, ese maquillaje más natural. Ella no, ella es más Televisa espectáculos (risas). Era como jugar entre un poco lo que le gustaba a ella y lo que yo le podía dar. Llegamos casi a un acuerdo. Fue un juego entre los dos. Decidimos un maquillaje natural dentro de lo que le gusta a ella.

¿Qué tonos usaste en los ojos?

Decidimos usar tonos cafés, bronces y cobrizos que le quedan muy bonitos a ella y le van muy bien al color de sus ojos. No quisimos jugar con colores. Yo la quería más natural para que se viera más fresca. Tampoco utilizamos mucho brillo. También le hice una línea negra para lograr el cat eye y darle ese look de ojos almendrados que tanto le gusta. Usamos mucha mascara y pestañas postizas. De hecho, le puse dos pestañas en cada ojo. Lleva una pestaña entera y la mitad de otra para que darle ese efecto [llamativo].

Continuar leyendo la historia

Andres Beligoy/@beligoyproductions

¿Cómo le preparaste la piel para maquillarla?

Nos concentramos mucho en la piel. Yo le dije a ella que no se hiciera ningún tipo de facial un día antes de la boda, que todo lo que se fuera a hacer, lo hiciera diez días antes. Siempre recomiendo no hacerse faciales un día antes de la boda. Ella se hizo sus tratamientos tanto en Los Ángeles como aquí en Miami. Yo como maquillista lo que hago es hidratar la piel para ya prepararla para lo que yo voy a hacer. Yo la humecto muy bien para que el maquillaje dure todo el día y toda la noche, y así la piel no absorba la base y el polvo. Yo usé una crema de Dior. Me gusta mucho el Beauty Flash Balm, de Clarins, ese me fascina. También uso el agua de rosas Neutrogena. Esa se puede usar antes, durante y a la hora que yo quiera para refrescar el maquillaje. Además, utilicé un primer porque Tanya tiene la piel mixta, tirando un poco más a grasa, entonces me gusta utilizar un primer para controlar la grasa. Y uso el spray All Nighter, de Urban Decay para sellar el maquillaje.

Cortesía

¿Qué otros productos usaste?

Usé una combinación entre una base de Dior y otra de Shiseido. Me gusta combinar las bases siempre que tengan la misma textura. Para hacerle el contour, usé un corrector de MAC.

Cortesía

¿Y en los labios?

Yo le pedí que me llevara dos de sus labiales favoritos y usamos eso. Uno es nude y el otro un rosadito pálido.

Andres Beligoy/@beligoyproductions

Cuéntanos lo que le hiciste en el cabello…

Decidimos utilizar el cabello suelto, con un look romántico, unas ondas bien old Hollywood. Les llaman ondas de agua. Usamos un paquete de extensiones de su mismo tono para que nos de esas cascadas rectas. Ese es un look que usó Nicole Kidman para una alfombra. Tania no es de llevar el cabello recogido. A ella le gusta verse muy femenina con mucho cabello. Su vestido ameritaba llevar un look clásico y elegante, y que la hiciera ver fresca. Le preparé el cabello con un mousse para crearle textura para cuando entre la humedad de Miami, el mousse ayude a mantener las ondas. El espray que uso es de Amika, que me gusta muchísimo porque lo puedo varias veces porque no deja el cabello duro.

Cortesía

¿Qué tips puedes compartir para las chicas que pronto se van a casar?

Le recomiendo a cualquier persona que se vaya a casar o que vaya a ser dama, que se laven la cabeza el día anterior, nunca el mismo día porque necesitamos que tenga esa grasa natural. También el polvo que uso siempre, y es el que usé con ella es un polvo de farmacia y es espectacular. Ese polvo yo lo descubrí en la época que trabajé con Charytín. Desde esa época este se convirtió en uno de mis trucos de maquillaje. Otra cosa es que la mejor ayuda para un buen peinado siempre son las extensiones. Así como en un maquillaje el complemento perfecto son las pestañas postizas, en un buen peinado el mejor complemento son las extensiones de cabello.

Cortesía

¿Cómo te sentiste realizándole el look de belleza a una de tus amigas más cercanas?

Para mi fue muy importante porque a Tanya le tengo un cariño especial. Tanya es mi hermana, son muchos años trabajando con ella. No me veía no maquillándola el día de su boda. Hemos vivido tantas cosas juntos. Ella me dijo que quería que yo disfrutara la boda y que no trabajara y yo le dije que no era trabajo. Era algo que yo quería hacer. Estoy más que orgulloso de haber sido su maquillista en un día tan especial.