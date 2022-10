"No me des esperanza" Sony insinúa noticias sobre Bloodborne

Bloodborne es uno de los mejores juegos de la generación pasada. Resultado del trabajo conjunto entre PlayStation y FromSoftware, la entrega lució en su momento en PS4 y demostró que la naciente tendencia de los Souls había llegado para quedarse. Los años han pasado y algunos piensan que el título se ha quedado atrás en cuanto a su desempeño considerando que jugarlo a 30 cuadros por segundo no es viable actualmente. De ahí que la expectativa sea una remasterización o una versión nueva para PS5 y quizá, esta vez, las plegarias tenga respuesta.

Publicación de Sony enciende el hype por Bloodborne

Los fans se siguen preguntando qué demonios pasó con Bloodborne y aunque muchos se han hecho a la idea de que no habrá una simple mejora gratuita vía actualización para jugarlo en PS5 (o sea que seguramente tendrá relanzamiento a precio de juego actual), la duda es cuándo sucederá. Pues bien, hoy el hype se fue a las nubes cuando la cuenta oficial de Sony en Twitter publicó una imagen que no hizo sino anticipar que pronto podría haber noticias sobre el título de FromSoftware y PlayStation.

El tweet, después borrado por Sony, mostró una imagen pixelada y en zoom de una de las portadas que Bloodborne tuvo en sus copias de PS4. La publicación se presentó de forma repentina y previo al evento de Resident Evil lo que ha dado pie a sospechas sobre la posibilidad de que sea una especie de pista sobre el futuro de la franquicia colocada justo cuando la mayoría estábamos concentrados en lo que sucedería con la IP de Capcom.

El hecho, inevitablemente, emocionó a los fans de Bloodborne que están seguros de que no fue un error, ni una coincidencia pues no habría razón para hacer algo así si no se tuviera algo por anunciar. Cabe recordar que han surgido rumores sobre un próximo evento de PlayStation y en caso de que así suceda, las posibilidades de que por fin se sepa algo nuevo sobre Bloodborne están al alza.

