Denzel Washington tampoco sabía que Chadwick Boseman tenía cáncer

Un hombre entre hombres. Sufrió en silencio. Hizo la película y nadie lo sabía. Yo no sabía. Jamás dijo nada sobre ello. Simplemente hizo su trabajo. Me llegué a preguntar si algo malo estaba pasando porque se veía cansado o débil algunas veces No teníamos ni idea y no era asunto de nadie. Bien por él, por mantenerlo privado.