La declaración de amor definitiva de Chris Martin a Dakota Johnson durante un concierto

Son bastante discretos y es complicado captar una imagen de los dos juntos en una alfombra roja, sin embargo el amor de Chris Martin y Dakota Johnson se traduce en pequeños gestos muy significativos. Para muestra lo ocurrido durante el concierto de la banda Coldplay en el Sepherd’s Bush Empire en Londres, cita en la que la banda presentaba su noveno álbum Music of the Spheres. En el patio de butacas, entre la multitud de fans del grupo, se sentaba Dakota, como informa el Daily Mail, que escuchó de labios de su novio la que puede ser la mejor declaración que le ha dedicado. Justo antes de interpretar My Universe, uno de sus nuevos temas en colaboración con la boyband BTS, Martin señaló a su novia y dijo: “Esto es acerca de mi universo, y ¡ella está aquí!”.

La audiencia se volvió loca escuchando cómo el cantante se refería a la actriz como su “universo”, una muestra más de que la historia que comenzó en 2017 no tiene fisuras. Ella aplaude su trabajo y él hace lo propio. Un día después, aunque en un segundo plano también, Martin asistió al estreno de The Lost Daughter en The Royal Festival Hall de la capital británica. A sus 32 años, la actriz deslumbró con un vestido de Gucci con toques brillantes, transparencias y mangas rematadas en plumas y no dejó de firmar autógrafos. Chris, de 44 años, trató de pasar desapercibido con dos buenas “armas”: una gorra y la preceptiva mascarilla.

Rumores de compromiso

Atractivos, con éxito, admirados… Chris Martin y Dakota Johnson forman una de las parejas que más expectación despierta desde que comenzaran su relación hace cuatro años. La noticia más esperada es la de su compromiso, sobre el que ya surgieron rumores a finales de 2020. Las fotos de Dakota con un fabuloso anillo en el dedo anular de su mano izquierda desataron unas especulaciones que ninguno comentó. Lo único que transcendió es que se habían comprado una mansión de diez millones de euros, en Malibú, una lujosa propiedad con seis habitaciones, nueve baños, una sala de cine, una de juegos, piscina y jacuzzi.

Dakota, cuyo nombre es cada vez más frecuente en las producciones de cine de Hollywood, se ha integrado perfectamente en la modern family que forman Chris Martin y Gwyneth Paltrow. La actriz de Shakespeare enamorado, su marido, el productor Brad Falchuk, y los hijos que tiene con Chris, Apple, de 17 años, y Moses, de 15, se llevan fenomenal con Dakota y esta también con ellos. “Amo a Dakota. Sé que puede sonar extraño porque es algo poco convencional. Pero en este caso, simplemente tengo que reconocer que la adoro", ha dicho Paltrow. Melanie Griffith está también encantada con su "yerno", como ha dicho en más de una ocasión: "Amo al novio de mi hija”.