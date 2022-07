Daniel Lorente, Mister World Spain 2022: 'Ganar este concurso es una muestra de que los sueños pueden cumplirse'

¡Viviendo un sueño! Así es como se siente Daniel Lorente desde que se alzase como ganador en el certamen de Mister International Spain. A sus 20 años, el modelo murciano se ha convertido en el hombre más guapo del país, pero para él este título supone mucho más. Es la recompensa de años de esfuerzo en los que con duro trabajo ha sacado la versión versión de sí mismo para alcanzar una meta que llevaba anhelando desde su infancia. Un gran impulso en su carrera en el mundo de la moda, su pasión. Este estudiante de ingeniería mecánica reconoce que aún está en proceso de aprendizaje, pero, no hay quien le gane en ganas e ilusión de cara a la gran final internacional, donde está dispuesto a darlo todo para mostrar el potencial de España.

¿Qué ha significado para ti ganar este concurso?

Ganar este concurso ha significado un antes y un después en mi carrera de modelo, pero, sobre todo, una muestra de que los sueños pueden cumplirse.

¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza al escuchar tu nombre como ganador?

No podía creérmelo, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, y, especialmente, me acordé de todos los que han creído en mí desde el principio.

¿Te lo esperabas?

No me lo esperaba, me ha llevado unos días asimilarlo. Pero es increíble la sensación de felicidad después de ver cómo todo el esfuerzo tiene su recompensa.

¿Qué te motivó a participar en este certamen?

Desde pequeño me encantaba el mundo de la moda y poder participar en un certamen de belleza era un sueño para mi.

¿En qué prueba te sentiste más nervioso? ¿Por qué?

Las pruebas físicas nos resultaron muy difíciles a todos, pero el momento más intenso fue el minuto de oro en la gala, cuando los seis finalistas tuvimos que responder a una pregunta.

¿Cómo afrontas la final de tu concurso internacional?

Lo afronto con mucho entusiasmo, responsabilidad y con la seguridad de que voy a dar lo máximo para llevar a España a todos los rincones del mundo.

Tu predecesor, Alexander Calvo, ¿te ha proporcionado algún consejo para este nuevo reto?

Sí, pude conocerlo en el certamen. Alexander es muy buena persona y me ha dado buenos consejos, como que sea siempre fiel a mis valores y principios y que nunca deje de ser yo mismo.

Hablando de compañeros, ¿cómo ha sido la convivencia con el resto de concursantes?

Durante todo el certamen nos hemos apoyado entre todos y creo que ha habido muy buen ambiente entre nosotros.

¿Te llevas algún amigo de esta experiencia?

Sí, de esta experiencia me llevo amigos de muchos rincones de España para toda la vida.

Oficialmente eres el hombre más guapo de España, ¿cómo se asume esta responsabilidad?

Apenas llevo unas semanas, todavía me cuesta creer lo que he conseguido. Pero, personalmente, lo asumo con humildad, muchas ganas e ilusión.

En lo referente a lo profesional, ¿vas a continuar con tus estudios de ingeniería mecánica o te centrarás por completo en el mundo de la moda?

Voy a continuar con mis estudios, sé que será complicado pero voy a compaginar las dos cosas.

¿Cómo es la preparación física que has llevado de cara al concurso?

Tengo un nutricionista y un preparador físico que me llevan la preparación de cara al certamen. Me gusta cuidarme, pero sin obsesiones.

Y en el plano psicológico, ¿qué ha supuesto para ti el certamen?

Siento una gran sensación de felicidad y gratitud. Sé que di lo máximo, igual que mis compañeros. Fui a vivir esta experiencia, a aprender de ella y a disfrutar de esa semana mágica e intensa. Y si ganaba, pues mejor que mejor. Es muy satisfactorio ver que el trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa.

¿Cómo estás afrontando esta popularidad repentina, de ser alguien anónimo a un personaje público?

En ese sentido, todo esto es nuevo para mi y es un aprendizaje continuo, pero estoy muy entusiasmado.

Para finalizar, además de Míster Internacional España, ¿cuáles son tus proyectos de futuro más cercano? ¿Qué esperas del verano que acaba de comenzar?

Me gustaría centrar mi perfil sobre todo en el mundo de la moda y ojalá tenga grandes proyectos. Me haría mucha ilusión estar en la Fashion Week de Madrid en el mes de septiembre.