Dónde voto: consultá el padrón electoral de las elecciones de Misiones 2023

Reuters

MADRI (Reuters) - O tenista Carlos Alcaraz teve um início de carreira espetacular ao conquistar um título de Grand Slam e três do Masters 1000 quando adolescente e agora afirmou que sonha em se tornar um dos maiores nomes da história do esporte. O espanhol, que completa 20 anos na sexta-feira, venceu o US Open em setembro passado e se tornou o homem mais jovem a liderar o ranking mundial.