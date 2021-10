¿De dónde surgen los rumores de crisis entre Kiko Rivera e Irene Rosales?

La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales vuelve a estar en el punto de mira. El DJ está en Matalascañas, Huelva, componiendo nuevos temas con un grupo de amigos y las especulaciones sobre su matrimonio se han disparado tras la emisión en Sálvame de un vídeo en el que aparece de fiesta junto a una chica. Él ha zanjado los rumores diciendo que es la mujer del dueño del hotel donde se hospeda, pero los rumores de crisis no cesan. Irene, por su parte, continúa en Sevilla con sus hijas, Ana y Carlota, de cinco y tres años. La que fuera colaboradora de Viva la vida evita las preguntas de los reporteros y asegura, a través de sus redes sociales, que su día a día es "es muy normal". "Voy a desayunar, a la compra, a recoger a las niñas... No hago nada del otro mundo", ha dicho con cierta ironía para 'avisar' a los reporteros que siguen sus pasos.

Irene Rosales

A raíz de dichas imágenes, se ha cuestionado el matrimonio de Kiko e Irene. Según María Patiño, la pareja no estaría atravesando su mejor momento. "Yo tengo la sensación de que Kiko e Irene no están bien. Creo que Irene sabe perfectamente dónde está Kiko y con quien está y creo que esa casa nueva que han cogido puede estar a nombre de Irene que era algo que ella necesitaba para tomar una decisión definitiva", declaró la periodista.

Kiko Rivera e Irene Rosales

Belén Esteban, por su parte, también se ha pronunciado sobre la relación del DJ y la sevillana. La colaboradora cree que Kiko debería haber hecho un esfuerzo para ir a por su mujer y sus hijas a La Graciosa tras decidir que no asistirían a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. "Irene me dijo que Kiko estuvo con ella cuando murieron sus padres y que por eso se tenía que ir con él, pero yo soy Irene y veo lo que he visto en el vídeo y me enfado. Porque si voy a componer con mis amigos voy a componer", manifestó Belén. "Yo con lo que me quedo es con la imagen de Irene en La Graciosa con dos niñas pequeñas y con cuatro maletas sola, completamente sola", añadió.

Para finalizar, la colaboradora anunció que un familiar "muy directo" de Irene está "muy cansado de muchas situaciones" de Kiko Rivera "y ya se ha empezado a poner en contacto con mucha gente porque ya no puede más".

Irene Rosales

Hace un mes Irene sí se pronunció sobre las supuestas infidelidades de Kiko con otras mujeres. "Estamos bien, no sé de dónde se han inventado todas esas cosas. No le voy a dar importancia porque no me importa absolutamente nada", aseguró entonces. "Lo único que me puede llegar a molestar es porque siempre es con el mismo tema y, sobre todo, también con las adicciones", zanjó muy seria. A principios de verano fue el DJ quien negó que fuera a separarse de su mujer. "¡Boom! ¡Noticia de última hora! Te sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días. Lo malo ya pasó cariño. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado. Tema espero que zanjado... Continuamos para bingo familia", publicó junto a una fotografía de los dos besándose.

La boda de Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales comenzaron a salir en 2014 y en estos siete años de relación han vivido grandes momentos juntos, como el nacimiento de sus hijas o su boda, celebrada el 7 de octubre de 2016. El DJ no pasó por alto esta fecha tan especial, compartiendo una imagen con todos sus seguidores y el siguiente mensaje. "Cinco años de casados. Cinco años del día más bonito de mi vida. Fue un día maravilloso lleno de cosas bellas, pero lo más bello sin duda fuiste tú. ¡Feliz aniversario! Te amo. ¿Vamos a por otros cinco?", preguntó. Irene no respondió públicamente y recordó su boda de manera más discreta, rescatando varias instantáneas de aquel día lleno de magia y amor, pero sin destacarlas en su perfil.