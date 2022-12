El nuevo "dólar soja" calmó al blue, pero el oficial subió: ¿el BCRA acelerará la devaluación en diciembre?

En la primera semana de vigencia del dólar soja 2, el Banco Central logró acumular compras netas por u$s456,8 millones, el dólar blue bajó en relación a siete días atrás, pero las divisas financieras subieron, en tanto que la entidad monetaria aceleró el ritmo de ajuste diario (crawling peg) del tipo de cambio oficial.

En la rueda del viernes, el BCRA registró un saldo neto comprador de u$s113 millones en el mercado cambiario oficial, en tanto que el complejo sojero aportó u$s273,077 millones, el segundo registro más alto desde la puesta en marcha del tipo de cambio diferenciado a $230. De esta manera, el sector liquidó en la primera semana de la medida divisas por u$s956 millones, de los cuales la entidad monetaria retuvo casi el 48%.

Los analistas evalúan que esa cifra liquidada es "buen número", aunque genera inquietud la baja capacidad de retención de la entidad monetaria de los dólares liquidados.

En este contexto, el operador Gustavo Quintana destacó que el dólar mayorista, que cerró este viernes en $168,09, subió en la semana $2,50, en lo que fue "la corrección semanal más elevada desde la experimentada en la última semana de agosto 2019".

Ante este panorama, algunos analistas creen que la entidad monetaria mantendrá en diciembre la misma velocidad del crawling peg de noviembre (6,6%), aprovechando la liquidez que brinda el dólar soja, mientras que otros estiman la acelerará un poco más en busca de achicar los efectos monetarios por los tipos de cambios diferenciales.

Dólar soja: balance de la primera semana

El especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli comentó que el volumen liquidado por los sojeros "es un número favorable, que ya casi llega a u$s1.000 millones bajo este esquema".

En la primera semana del dólar soja, el BCRA logró compras netas por u$s456,8 millones

"Parece que estaría funcionando y, en caso de continuar así, supondría una liquidación mayor a los u$s3.000 millones que esperaba el Gobierno", proyectó el analista, aunque aseguró que "el BCRA tiene que mejorar el porcentaje de retención de esos dólares soja para fortalecer las reservas".

"Si solamente va a estar reteniendo el 40%, se le va a hacer cuesta arriba fortalecer las reservas, y lo único que hará es emitir y perjudicar el balance con el quebranto que le produce comprar a $230 y vender a $168", subrayó.

En sintonía, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, planteó: "Esperaba que BCRA pudiese retener una mayor proporción de lo liquidado, aunque si el programa sigue con una performance igual al promedio de lo que fue esta primera semana, van a llegar bien a la meta de reservas de diciembre".

"Pero por otro lado, me preocupa, en el caso de que lleguen bien, la emisión que se genera y las consecuencias que esto tiene ya que era un problema importante antes del dólar soja", enfatizó.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sobre el porcentaje de compras de divisas alegó que "siempre a fin de mes el BCRA tiene que atender más pagos. Y también está aprovechando para hacer pagos de importaciones de las SIMI viejas". Y estimó que la entidad monetaria en el marco del dólar soja comprará en el MULC este mes "entre u$s1.000 y u$s2.000 millones".

Dólar blue, tras una caída de $8

El dólar blue cerró el viernes a $312, lo que implica una baja semanal de $8 respecto a los $320 que había finalizado siete días atrás (que era el valor más alto desde fines de julio).

El sector sojero liquidó en la primera semana del dólar soja u$s956 millones

Sobre la caída del dólar informal, el economista Federico Glustein consideró que "se da una situación de falta de demanda de dólares, incremento de oferta en el oficial, y mayor demanda de pesos por gastos del mes en general", como pago de sueldos, aguinaldos, etc.

"Ese combo hace que baje. A eso hay que sumarle que, a nivel macro, hay variables como baja de inflación que paran un poco el alza", explicó el economista. No obstante, prevé que el dólar blue en los próximos días se moverá en "efecto serrucho; es decir, va a bajar algo más alternando con pequeñas subas".

"Esto, hasta mitad de mes, pero luego con el cobro de aguinaldo y bonos que volverá a subir", auguró.

De igual mirada, el analista financiero Christian Buteler vinculó la baja del blue a una "una sobrerreacción a la suba de la semana pasada y a la venta de pesos para cubrir gastos. Después cuando se empiezan a cobrar los sueldos, se compra". En este marco, vislumbra una tendencia alcista y calcula que el blue podría estar en torno a los $350 a fin de mes.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación cerró el viernes en $326,90 y el MEP en $318,68, con lo cual en la semana avanzaron $4, y $2,50 respectivamente.

Los analistas alegan que la acumulación de reservas por el dólar soja, sumada a una mayor demanda de dinero típica de diciembre, podría alentar cierta calma cambiaria.

El dólar blue bajó en la semana $8 aunque en el mercado preven que a partir de mitad de mes empiece a subir más firme

No obstante, en los especialistas prevalece la impresión de que los dólares financieros sufrirán una presión al alza por la mayor emisión de pesos que implica el dólar soja y por las dificultades que está mostrando el Tesoro para refinanciar la deuda en pesos.

Dólar oficial: ¿cómo arrancó diciembre?

El tipo de cambio oficial se ajustó en noviembre 6,6% con lo cual se aceleró en relación al 6,3% de TEM (Tasa Efectiva Mensual) de octubre, y marcó así la mayor devaluación mensual desde agosto de 2019. Además, se ubicaría por encima de la inflación de noviembre, que rondaría entre 5,9 y 6,3%, según estiman consultoras privadas.

Reschini remarcó que, como ocurrió en el inicio de los dos meses anteriores, el dólar oficial "arranca diciembre más acelerado: 7,8% promedio en lo que va del mes"

"Creo que desde el Gobierno van a intentar algo similar a lo que vimos en septiembre y octubre, cuando arrancaron más acelerados pero fueron ralentizando sobre el final para no superar el 7%. Más aun, con las señales que están dando de querer mostrar mejoras en el IPC", especuló el analista.

"El dólar soja les permite mostrar mejores reservas internacionales, probablemente cumplir con la meta de reservas en diciembre y, si sobra, abastecer a los importadores para sostener la actividad con dólares 'subsidiados' para no presionar tanto a los precios", alegó.

De igual lectura, Menescaldi dijo: "No creo que vayan a sostener este ritmo de 7,8% para este mes", y prevé que diciembre promediará un ritmo de actualización del dólar oficial similar al de noviembre.

Los dólares financieros subieron y en el mercado creen que seguirán presionados por la mayor emisión del dólar soja

"No espero que le vayan a meter 'más pata' porque si quieren desacelerar la inflación, al tipo de cambio no lo pueden acelerar. Es posible que termine algo por encima de la inflación, pero no mucho más, porque si no se descalabra todo", fundamentó.

¿El Banco Central acelerará el ritmo de la devaluación?

La economista Natalia Motyl opinó: "No creo que aceleren más el ritmo de crawling peg, ya que diciembre es un mes de mayor demanda de pesos, por lo que el mercado cambiario tiende a tranquilizarse, y aprovecharán para dejar retrasar el tipo de cambio y utilizar reservas post febrero 2023". Así, estimó que el ajuste del dólar oficial rondará entre "el 6%-6,5%".

Asimismo, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, argumentó que no espera muchos cambios en el ritmo del crawling peg "porque del propio acuerdo de Precios Justos se desprende algún compromiso para que no lo aceleren"

"Si a la presión inflacionaria de ajustes en precios regulados le sumás un aumento del crawling, va a ser muy complicado bajar un poco la inflación", justificó.

Con el mismo diagnóstico, Glustein sostuvo que "no lo va a acelerar porque espera una baja de la inflación y si se deprecia más el tipo de cambio oficial, difícilmente pueda no impactar en la inflación".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, coincidió en que "en diciembre, el Gobierno no debería tener motivos adicionales para hacerlo correr más alto al dólar oficial. La inflación está en una tasa similar, o más baja, y la demanda de dinero ayuda este mes, y suma el dólar soja". Pero acotó que "distinta será a historia en el primer trimestre del año, cuando se revierte la demanda de dinero y podés tener necesidades netas en dólares", advirtió.

Los analistas creen que el BCRA no acelerará el ritmo devaluatorio en diciembre porque el gobierno busca bajar la inflación

Dólar oficial: ¿por qué debería acelerarse?

En la hoja de ruta de objetivos y planes para 2022, el BCRA estipuló "preservar los niveles de competitividad externa, readecuando gradualmente la tasa de crawling en el marco del régimen vigente de flotación administrada al ritmo de la inflación". Pero el dólar oficial mayorista en lo que va del año subió 62,85%, mientras el índice de Precios al Consumidor acumulaba hasta octubre un alza de 76,6%.

En este contexto, Vitelli esgrimió que espera "que aceleren un poco el ritmo porque necesitan tener nuevamente competitividad en el mercado cambiario y ya viene con un tipo de cambio atrasado".

"Se necesita un tipo de cambio real multilateral un poco más competitivo y, teniendo en cuenta el compromiso que se tenía con el FMI, el ajuste podría terminar en 6,8% o 7% en diciembre", proyectó.

Según su visión, "en la medida que el BCRA esté enfocado en no hacer un salto discreto del tipo de cambio, no le va a quedar otra que mantener este ritmo, o incluso aumentarlo. Si no, el mercado se lo podría llevar puesto, sobre todo en una situación de fragilidad de reservas como la que sufre el BCRA".

"Si comienza a bajar el ritmo del crawling, el flujo de divisas se va a hacer más que restringido porque se va liquidar menos, y eso va a ser un problema para el BCRA de cara a la campaña que viene, que va a traer menos dólares que en 2022".

En la misma línea, el analista financiero Gustavo Ber consideró que "el BCRA podría estar una vez más inclinado a acelerar el ritmo del crawling peg, en busca de achicar los efectos monetarios por los tipos de cambios diferenciales", e ir recuperando el atraso acumulado, no sólo a mejorar la competitividad. En ese marco, estimó que "la próxima escala del crawling peg" podría ser más cerca del 7%, siempre dependiendo de la dinámica de la inflación, y en busca de cumplir con el lineamiento del FMI".