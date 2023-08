Dólar imparable: por qué el blue va rumbo a los $600 y el acuerdo con el FMI no frena la tendencia

El tan anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el momento no ha reducido la tradicional dolarización de carteras en las vísperas de las próximas PASO del 13 de agosto. La mayoría de los operadores financieros locales y de Wall Street cree que esa tendencia se mantendrá esta última semana.

El último informe de la consultora Consultatio Plus señala que "la presión dolarizadora no tiene motivos para ceder hasta conocerse los resultados de las PASO del 13 de agosto. En consecuencia, no caben dudas de que Massa irá a las elecciones primarias con el CCL real cerca de niveles récord de su gestión".

Los cartuchos para intervenir en el mercado se están agotando

El informe agrega que "los cartuchos para intervenir se están agotando, y el mercado se pone nervioso: el CCL saltó 6% en la última semana. De todas formas, sostenemos que el Gobierno tratará de posponer un salto cambiario para después de las elecciones generales".

Por su parte, el especialista Salvador Di Stefano sostiene que "para evitar una fuerte suba del dólar blue antes de las PASO y para que no supere los 600 pesos, la estrategia de corto plazo del BCRA será una combinación entre un fuerte cerrojo de las importaciones y una aceleración del ritmo de crawling-peg, y un poco de esto ya lo vimos porque en las últimas 5 ruedas el ritmo de devaluación diario se aceleró hasta casi un 11 % mensualizado", un récord para este Gobierno.

El BCRA está devaluando el peso al 11 por ciento mensual

De esta forma, la devaluación del peso frente al dólar o el llamado crawling peg viene moviéndose a 132,1% de TNA o 273,9% de TEA en lo que va de agosto, lo que equivale a una tasa mensual de 11%. Pareciera que el BCRA le está poniendo una nueva impronta al ritmo de devaluación como guiño al FMI, el cual le pidió explícitamente preservar la competitividad del tipo de cambio.

No será tarea fácil, pero es posible que para hacerlo se combine una aceleración del ritmo de crawling-peg, como vimos en esta semana, y un fuerte apretón de las importaciones. De ser esta la estrategia a seguir, tanto la inflación como la actividad económica tomarán nota en las próximas semanas. Más cepo, menos actividad y más inflación.

El Banco Central aceleró la devaluación del dólar oficial en los primeros días de agosto.

Los analistas consultados coinciden que, además de la presión macro vía el tipo de cambio, los factores microeconómicos que explicaron la desaceleración de la inflación de los últimos meses se van a dar vuelta.

El precio de la carne en el mercado mayorista aumentó un 20 %

El precio mayorista de la carne saltó 20% en los últimos días y es uno de los ítems de mayor peso en la canasta del IPC y el aumento de tarifas de luz también impactará en la inflación de los próximos meses.

Hay que destacar que luego de haberse anunciado hace dos semanas el nuevo acuerdo técnico con el FMI, la mayoría de bancos y consultoras que proveen sus datos para calcular el REM del BCRA, se conocerá recién el 14 de agosto junto con el IPC de inflación de julio, proyectaban un valor de dólar paralelo que se movería entre 560 y 570 pesos en la semana previa a las PASO.

Además, calculaban que, de acuerdo al resultado electoral, podría superar los 600 pesos. Con el valor de 574 pesos que cerró el viernes, existe la posibilidad para algunos que llegue a superar los 600 pesos antes del próximo viernes 11 de agosto.

Se trata de un escenario donde esta semana corrió una fuerte noticia, luego desmentida por el BCRA el jueves, sobre que la entidad monetaria había vendido posiciones de oro de sus reservas internacionales.

Las reservas del Banco Central, en una situación crítica.

Precio del dólar blue: ¿podría superar los $600 antes de las PASO?

La mayor parte de los analistas coincide en que la fuerte suba del dólar blue de esta semana fue impulsada por varios factores como la tradicional dolarización preelectoral, una nueva aceleración de la tasa de inflación, incertidumbre de los pagos al FMI y una mayor emisión de pesos del BCRA para comprar los dólares que liquidan los agroexportadores por el dólar maíz a 340 pesos frente a un dólar oficial de 276 pesos.

Cuando faltan sólo cinco días hábiles para las PASO y a un año de asumir Sergio Massa como ministro de Economía, la situación se presenta desfibra a la de ese entonces, pero hay que señalar que el dólar blue pasó de 290 a 574 pesos y la inflación anualizada de 60 a 120%.

La mayoría de los analistas proyectan que la tendencia del dólar blue y los dólares financieros alternativos será alcista hasta las elecciones primarias presidenciales y luego todo se decidirá en función de los resultados que arrojen las urnas. El dólar CCL cerró a 585 pesos y el dólar MEP quedó en 515 pesos por las restricciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El analista Cristian Buteler opina que: "a pocos días de las elecciones que estás con el dólar preelectoral al máximo, hace mucho ruido esta nueva regulación que complica al que se quiere dolarizar a través del dólar MEP".

En tanto que Pablo Repetto de Arum Valores explica que "la medida de la CNV busca evitar arbitraje de plazos porque la intervención del Gobierno había creado una fuerte distorsión entre las operaciones de 48 horas y las de contado inmediato, y la medida podría reducir un poco la pérdida de reservas internacionales netas del BCRA que son negativas en unos 10.000 millones de dólares.

En relación a la evolución de las mismas de aquí hasta las PASO, desde Consultatio explican que "llamó mucho la atención la publicación del balance semanal del BCRA, ya que se conoció que la posición de oro había caído 400 millones de dólares el mismo día del pago, cifra que coincidía con lo que faltaba para hacer frente al vencimiento.

El informe destaca además que el mercado entendió esto como un indicio de que tal vez el segundo tramo del swap chino no habría sido activado realmente, lo cual explicaría también la fuerte reducción de pagos de importaciones con yuanes observada en los últimos días.

Alerta en el mercado: el dólar blue podría superar los $600 antes de las PASO.

"El Banco Central salió rápidamente a aclarar que no se había utilizado el oro con tal fin, y que el balance simplemente "refleja operaciones financieras habituales para mejorar la rentabilidad de las reservas", finaliza el informe.

Por su parte, desde Portfolio Personal Invesment explican que las reservas netas se encuentran en un estimado negativo de unos 9600 millones de dólares. Y además, aclara que la estimación fue corregida a la baja, ya que se conoció que la posición de oro en el BCRA cayó 426 millones de dólares, desde unos de 3.895 el 23/07 a 3.469 millones de dólares el 31/07.

Las reservas internacionales netas (RIN) están entre 9.600 y 10.000 millones de dólares

Desde la consultora Equilibra computan una cifra de reservas internacionales netas negativas de unos 10.000 millones de dólares, pero estiman que después de las PASO que llegarían el equivalente en DEGs a unos 7.500 millones, pero como máximo se podrían contabilizar unos 4.300 millones en el total de esas reservas, y con respecto a las reservas internacionales brutas, las mismas llegan a unos 24.000 millones de dólares, que es el número más bajo de los últimos 17 años.

Con respecto a la posición de las reservas, se publicó el viernes en el Boletín Oficial que Argentina le pagará al FMI 750 millones en concepto de intereses del EFF con un préstamo de DEGs de Qatar. Ese monto se efectivizó el mismo viernes.

El préstamo estará en manos del Tesoro, por lo que el pago no afectará a las reservas netas, al contrario de lo que ocurrió con el préstamo de la CAF por US$1.000 millones, el cual estaba en manos del BCRA.

La señal positiva es que la semana que pasó, gracias a las liquidaciones de los agroexportadores del dólar maíz de 340 pesos, el drenaje de reservas se moderó.