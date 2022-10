Dólar caro: cuánto toca trabajar para comprar un iPhone 14 en Colombia

Los nuevos iPhone 14 fueron lanzados por Apple en septiembre de 2022. Foto: Apple

Con el dólar alto y lo que gana un trabajador promedio en Colombia, como es el ingreso básico de un salario mínimo, el país está entre los más difíciles para comprar un iPhone 14.

Comprar un iPhone 14 en algunos países del mundo puede ser muy fácil (si se gana en dólares) o demasiado difícil, si la moneda local es una de las más devaluadas del mundo. Ese es el caso de Argentina, Tayikistán, Turquía, Kirguistán o Colombia, los cuales son los más difíciles de comprar un iPhone 14 por su alto precio. Este es uno de los dispositivos más avanzados, pero por su costo se convierte en más que un artículo de lujo, dado los días que se necesitan para adquirir este teléfono, teniendo en cuenta lo que gana un trabajador promedio, como es el salario mínimo mensual.

El listado fue realizado Hellosafe.com.mx al comparar 36 países en el mundo donde se vende el iPhone 14. Aunque Colombia no está en la lista, quedaría en el puesto 5, siendo uno de los países donde más hay que trabajar 3 meses y 17 días, con un ingreso mensual de un salario mínimo para hacerse a este dispositivo.

¿Cuánto cuesta un iPhone 14?

En su versión original, el iPhone 14 vale unos US$800 que al precio del dólar en Colombia (probablemente la TRM de mañana 21 de octubre superará los $4.900) quiere decir que en el país se ofrecería desde $3.920.000, mientras que el iPhone 14 Plus que vale $900 llegará a $4.410.000 y su versión más alta, el iPhone 14 Pro, costaría desde $4.900.000. Todos esos precios son no oficiales puesto que Apple en Colombia no puede vender teléfonos 5G, donde encaja este aparato, debido a una orden de un juez que está siendo apelada.

En México, donde originalmente se publicó el documento, el precio promedio de un iPhone 14 supera tres veces el salario mínimo mensual, como ocurre también en Colombia.

Otro dato llamativo, es que los países donde menos se necesita trabajar para un iPhone 14 están Suiza, con solo 4,6 días, Estados Unidos, con 5,7; Australia con 6,1 días y Emiratos Árabes Unidos, con 6,5 días.

A continuación, este es el listado de los países con más días de trabajo para comprar un iPhone 14, con datos de Picodi y reportería para Colombia de Valora Analitik.com.

