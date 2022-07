Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: el blue no encuentra techo y llega a $337

Dólar hoy

Otro día de furia para los dólares libres. El combo de emisión monetaria, más restricciones sobre el mercado cambiario, renuncias dentro del Gobierno y una inflación que amenaza cerrar el año con tres cifras, provocó en el mercado una fuerte incertidumbre sobre el devenir económico. Como respuesta, en las últimas semanas los tipos de cambios paralelos se dispararon y alcanzaron -casi todos los días- nuevos máximos nominales históricos. Hoy, no es la excepción: el blue pega un salto de $20 y los financieros, más de $28.

Esta mañana, los arbolitos de la calle Florida abrieron el día ofreciendo dólares a $322. Pero desde entonces, el precio del billete informal ha ido en aumento y pasadas las 15.30 horas ya cotizaba en los $337. Se trata de una escalada de $20 en una sola jornada (+6,3%), que se suma a los $10 que avanzó el martes y los $16 del miércoles. En total, frente al viernes pasado, se disparó $46 (+15,8%).

“Cuando hay miedo por la situación cambiaria, no hay motivo puntual de por qué subió $10, $15, $20. No hay oferta y solo hay demanda en estas situaciones de tanta incertidumbre. Las causas de fondo de esta corrida cambiaria son claras: aún sin contar adelantos transitorios, el Banco Central (BCRA) emitió un tercio de la base monetaria, solo para sostener los bonos del Tesoro”, apuntó Juan Pablo Albornoz, analista en Ecolatina.

La mañana frenética de Batakis: está reunida con el equipo económico, define nuevas medidas y va a la Rosada

Si se observa el mes de julio, el blue saltó $98 (+41%). Aún más: el 7 de junio el paralelo se mantenía estable en los $206, mismo valor con el que arrancó el año. No obstante, en ese entonces estalló la crisis de la deuda en pesos y el Central aceleró “la maquinita” de hacer billetes. ¿El resultado? Una disparada de $131 en un mes y medio (+63,5%).

“Esta es la segunda mayor suba del informal en un mes desde 2010, siendo sólo superada por el salto de 65,3% en mayo 2020, que fue derivado del recalentamiento de la emisión monetaria por la pandemia”, resaltaron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Continuar leyendo la historia

Lo mismo se replica en el tipo de cambio MEP. Esta cotización, que surge de la compra-venta de bonos y le permite a los argentinos dolarizarse de forma legal pese al cepo cambiar, aparece en pantallas a $328,31. Es un avance de $25 frente al día previo (+8,2%), alcanzando la cotización nominal más alta que se tenga registro.

En los primeras horas del día, los arbolitos de la calle Florida ofrecían billetes estadounidenses a $330, una suba diaria de $13 (+4,1%). - Créditos: @archivo

El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento financiero que permite girar los dólares a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se ofrece a $338,53. Es una disparada de más de $28 en una sola jornada (+9,3%). Esto es a pesar de que en la semana, según versiones del mercado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sugiriera que no se realicen grandes operaciones con bonos tipo C a través de llamados a las alycs (sociedades de Bolsa).

“Estamos en medio de una corrida, que no solo no frena, sino que acelera cada día más. Hoy te pueden llegar a pedir cualquier cosa, porque nadie sabe lo que va a terminar valiendo. En realidad, hoy estás en una fase de ‘cualquier cosa menos pesos’. Acciones, bonos, pero nada de pesos en la mano. Y lo que realmente más preocupa es que, más allá de los errores que han ido cometiendo desde el Gobierno, la inacción que están mostrando en estos días es realmente alarmante. Claramente no saben qué hacer, porque no pueden mirar las pantallas lo que sucede sin aplicar una política monetaria que intente atenuar los impactos que estamos viendo”, aseveró el analista financiero Christian Buteler.

Dólar: las cuevas se sorprenden por el avance del blue y ven menos compradores por la crisis

En días de fuerte tensión en el frente cambiario, hoy se llevó a cabo una reunión del gabinete económico encabezado por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Se anunciaron dos medidas: una, para que los turistas cambien hasta US$5000 al tipo de cambio MEP; la otra, para facilitar el acceso a los dólares oficiales para importadores.

Esto se debe a que hoy el dólar oficial mayorista, valor de referencia para el mercado exterior, se vende a $129,61 (+0,2%). Con el nuevo avance del blue, la brecha ya supera el 159%. En cambio, el tipo de cambio oficial minorista parece en las pantallas del Banco Nación a $136 para la venta (la punta compradora está en $128, que es lo que le pagan a los extranjeros por las divisas si las cambian en el mercado oficial).

“La expectativa de una ministra que asumió hace escasos días aún no fue resuelta. No hubo ningún delineamiento ni plan de cuáles van a ser los cursos a seguir, solo hablaron del control fiscal y que no van a tocar el tipo de cambio porque, según ellos, está en equilibrio. Sin embargo, el tipo de cambio real desde julio cayó bastante, aunque está devaluando a una tasa del 7% efectiva mensual. Lo más importante es que hoy la brecha está arriba del 150%, es imposible de que haya una sola forma de operar en una economía que tiene una brecha así. Se eliminaron los precios de referencia, no se sabe a cuánto comprar y a cuánto vender, es una incertidumbre completa”, resumió Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Riesgo país y bonos

El dólar no es lo único que sube: también lo hace el riesgo argentino, el cual supera la barrera de los 2800 puntos básicos. En este caso no solo afectan los ruidos locales, sino también los temores de los inversores globales de que ocurra una estanflación en todo el mundo.

Ante tal escenario, hoy el índice elaborado por el JP Morgan se posiciona en los 2836 puntos básicos, una escalada de 42 unidades frente a la jornada previa (+1,5%). Esto se debe a la caída de los bonos del último canje de deuda: en el exterior registran mermas de hasta un 8,4% (GD46D).