El día que Guillermo Calabrese temió por su vida: “El avión caía 100 metros en picada”

Murió el chef Guillermo Calabrese, a los 61 años - Créditos: @Instagram @calacocinero

Un triste hecho conmocionó al mundo del espectáculo y principalmente a todos aquellos que disfrutan de ver programas de cocina por televisión. Este viernes 21 de abril, los argentinos se despertaron con la dura noticia de la muerte del cocinero Guillermo Calabrese. Tenía 61 años y sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada. Colegas, amigos, y fanáticos lo despidieron con fotos, mensajes y anécdotas. En este contexto se viralizó el video de una entrevista que dio hace un par de años donde recordó la traumática experiencia que vivió durante un viaje en avión, donde también estaba su amigo Carlos “El Gato” Dumas.

“Cala”, como lo conocían sus compañeros y amigos, se descompuso durante la madrugada mientras estaba en la casa de su hija. Se quedó a dormir allí, ya que este viernes tenía que grabar temprano. Ella llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y cuando los médicos llegaron al domicilio advirtieron que sufría un paro cardiorrespiratorio no traumático. Si bien pusieron todos los esfuerzos en reanimarlo, no pudieron lograrlo y declararon su muerte en el Hospital Fernández.

El chef murió este viernes por un paro cardiorrespiratorio - Créditos: @Instagram @calacocinero

Entre mensajes de despedida, lágrimas y sentidos homenajes, se llevaron adelante varias acciones tanto en las redes sociales como en la radio y la televisión. Asimismo, se recordaron anécdotas e historias, como su emblemática amistad con Carlos “El Gato” Dumas, su maestro y socio, y una entrevista que dio en 2021 con Juan Etchegoyen para Mitre Live (el ciclo que se emite de lunes a viernes a través de la cuenta de Instagram de la radio) donde recordó la traumática experiencia arriba de un avión donde temió por su vida.

En ese momento, el cocinero rememoró lo que sucedió durante un viaje que realizó con El Gato Dumas y el equipo de producción. Terminaban de hacer unas grabaciones en Ushuaia y volaban a Punta Arenas, en Chile, para continuar el trabajo. “Subimos a un avioncito que era una especie de lapicera con dos patitas, una avioneta muy finita y nos agarró una tormenta de esas que no podés creer”, contó.

Si bien pasaron varios años desde aquel acontecimiento, el chef dejó muy en claro que fue una experiencia trascendental, que quedó muy marcada en su vida. Ese viaje “dramático” y “tremendo” que compartió con su entrañable amigo, fue sin dudas una verdadera pesadilla. “Temí por mi vida y la de todos. Fue una sacudida impresionante”, sostuvo y agregó: “Un avión que de repente cae en picada 100 metros, sube 50, baja 30, va para un lado, va a para el otro. Para mí fue un infierno”.

Guillermo Calabrese se formó con Carlos “Gato” Dumas, quien además de ser su maestro, fue su socio: fundaron juntos “Gato Dumas colegio de gastronomía”, donde Calabrese fue director académico general. Si bien Dumas falleció en 2014, su “discípulo” lo recordó siempre con una sonrisa, con fotos y grandes historias. En una entrevista que dio en Radio Nacional en 2021, reveló que dejó Medicina cuando estaba en quinto año de la carrera y cumplió su sueño de la mano de su ídolo.

El "Gato Dumas" junto a Guillermo Calabrese en los años 90 - Créditos: @Facebook

“Me hacía mal la desgracia y el sufrimiento del otro, vi que no era compatible con mi vida y felicidad, pero tomé la decisión después de muchas vueltas. La gastronomía era una opción por una cuestión de gustos, me gustaba cocinar, pero en casa. El referente, pero lejos, mi número uno, era el ‘Gato Dumas’, porque yo solía ser cliente de su restaurante”.